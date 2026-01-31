Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 января 2026, 10:13
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля

Вингера сборной Украины заподозрили в близком общении с актрисой Джордин Джонс

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля, несмотря на отстранение от матчей.

25-летний футболист обвиняется в употреблении запрещенных веществ – последний раз украинец выходил на поле в матче Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (28 ноября 2024 года).

По информации издания Celebsvibe, нападающий регулярно флиртует с американской актрисой и инфлюенсером Джордин Джонс, взаимодействие между которыми началось еще несколько месяцев назад.

В сентябре 2025-го футболист «Челси» прокомментировал видео, опубликованное Джонс. После этого обмен сообщениями продолжился и вскоре Мудрик пригласил девушку вместе посетить парижский Диснейленд.

Позже Джонс опубликовал фото из Франции, что подогрело слухи о возможной личной встрече с украинским вингером. Издание сообщило, что Мудрик продолжает общаться с актрисой до сих пор:

«В недавнем посте, опубликованном Джонс, на котором она запечатлена идущей с букетом роз, Мудрик прокомментировал: «Цветы тебе очень идут». Джонс ответила, поблагодарив игрока и назвав «дорогим», что еще больше подогрело интерес поклонников.

Было замечено, что вингер регулярно реагирует на посты Джонс, используя комплименты и короткие комментарии.

Джонс, в свою очередь, подписана на Мудрика в Instagram, неоднократно позировала с шарфом «Челси» и посещала стадион в Лондоне – детали, которые не остались незамеченной болельщиками клуба Премьер-лиги».

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация lifestyle
Николай Тытюк Источник
