Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом

Украинский футболист Александр Зинченко успешно прошел медицинские тесты и завершил все формальные процедуры по переходу в Аякс. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, после медосмотра стороны согласовали условия соглашения, и защитник поставил подпись под контрактом с амстердамским клубом.

Арсенал также подтвердил переход, подписав весь требуемый пакет документов на сумму 1,5 миллиона евро. В ближайшие часы Аякс планирует обнародовать официальное заявление о присоединении украинца к команде.

Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.

Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.