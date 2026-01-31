Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 января 2026, 09:34 | Обновлено 31 января 2026, 10:03
3

Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом

Александр сменил клубную прописку

3 Comments
Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко успешно прошел медицинские тесты и завершил все формальные процедуры по переходу в Аякс. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, после медосмотра стороны согласовали условия соглашения, и защитник поставил подпись под контрактом с амстердамским клубом.

Арсенал также подтвердил переход, подписав весь требуемый пакет документов на сумму 1,5 миллиона евро. В ближайшие часы Аякс планирует обнародовать официальное заявление о присоединении украинца к команде.

Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.

Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. С аренды в аренду. Челси отпустил игрока к гранду Аргентины
Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного игрока сменил клуб в Италии и уже дебютировал
Александр Зинченко Аякс Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
