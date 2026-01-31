Романо подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Александр сменил клубную прописку
Украинский футболист Александр Зинченко успешно прошел медицинские тесты и завершил все формальные процедуры по переходу в Аякс. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, после медосмотра стороны согласовали условия соглашения, и защитник поставил подпись под контрактом с амстердамским клубом.
Арсенал также подтвердил переход, подписав весь требуемый пакет документов на сумму 1,5 миллиона евро. В ближайшие часы Аякс планирует обнародовать официальное заявление о присоединении украинца к команде.
Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.
Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.
🚨🔴⚪️ Oleksandr Zinchenko has passed his medical and signed his contract at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
All counter signed by Arsenal for €1.5m deal completed. Official statement today.
Club statement tomorrow for Maarten Paes who joins from FC Dallas. 🧤 pic.twitter.com/8VDVzK3r4z
