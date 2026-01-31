ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного игрока сменил клуб в Италии и уже дебютировал

Сын легендарного итальянского защитника Паоло Мальдини – Даниэль – официально сменил команду в зимнее трансферное окно.

24-летний нападающий перешёл из «Аталанты» в римский «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа контракта.

Младший Мальдини уже успел провести дебютный матч за «орлов», в котором римляне обыграли «Дженоа» (3:2).

Для Даниэля «Лацио» стало шестым клубом на футбольном пути. Воспитанник «Милана» в своей карьере также защищал цвета «Специи», «Эмполи» и «Монцы».