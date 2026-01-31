ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного игрока сменил клуб в Италии и уже дебютировал
Даниэль Мальдини до конца сезона будет играть за «Лацио»
Сын легендарного итальянского защитника Паоло Мальдини – Даниэль – официально сменил команду в зимнее трансферное окно.
24-летний нападающий перешёл из «Аталанты» в римский «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа контракта.
Младший Мальдини уже успел провести дебютный матч за «орлов», в котором римляне обыграли «Дженоа» (3:2).
Для Даниэля «Лацио» стало шестым клубом на футбольном пути. Воспитанник «Милана» в своей карьере также защищал цвета «Специи», «Эмполи» и «Монцы».
Benvenuto, Daniel 👹#WelcomeMaldini#AvantiLazio pic.twitter.com/TPl0w4l4or— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2026
🗣️ Le prime parole da giocatore biancoceleste di Daniel Maldini— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2026
➡️ https://t.co/EzN8mgYMFq#WelcomeMaldini #AvantiLazio pic.twitter.com/im9adRwBrO
