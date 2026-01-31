Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский Месси феерит в Барселоне. Дважды забил в ворота ПСЖ в финале
Испания
31 января 2026, 11:11 |
Украинский Месси феерит в Барселоне. Дважды забил в ворота ПСЖ в финале

Артем Рыбак помог каталонскому клубу завоевать престижный трофей – Международный кубок Alkass

ФК Барселона. Артем Рыбак

Испанская «Барселона» U-16 стала обладателем престижного Международного кубка Alkass, который проводится каждый год в катарском городе Доха.

На пути в финал каталонский клуб набрал семь баллов из девяти возможных на групповом этапе, а в полуфинале одолел «Mohammed VI Football Academy» из Марокко со счетом 3:1.

В финальном поединке соперником «Барселоны» стали сверстники из французского ПСЖ, которые не сумели сдержать напор испанской команды – 5:2!

Одним из главных героев встречи стал талантливый украинский полузащитник Артем Рыбак, который оформил дубль, сделал результативную передачу и еще в одном из эпизодов заставил соперника забить в собственные ворота.

Из-за манеры игры 15-летнего футболиста в Испании нередко сравнивают с легендарным аргентинцем Лионелем Месси.

«Барселона» впервые в истории завоевала престижный трофей – Международный кубок Alkass. Чаще всего в этом турнире побеждали мадридский «Реал» и ПСЖ (по три раза).

Дважды кубок выигрывал «Aspire International», по одному титулу имеют шотландский «Рейнджерс» и бразильский «Флуминенсе».

Международный кубок Alkass, финал. 29 января

Барселона U-16 ПСЖ U-16 5:2

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии








