Украинский Месси феерит в Барселоне. Дважды забил в ворота ПСЖ в финале
Артем Рыбак помог каталонскому клубу завоевать престижный трофей – Международный кубок Alkass
Испанская «Барселона» U-16 стала обладателем престижного Международного кубка Alkass, который проводится каждый год в катарском городе Доха.
На пути в финал каталонский клуб набрал семь баллов из девяти возможных на групповом этапе, а в полуфинале одолел «Mohammed VI Football Academy» из Марокко со счетом 3:1.
В финальном поединке соперником «Барселоны» стали сверстники из французского ПСЖ, которые не сумели сдержать напор испанской команды – 5:2!
Одним из главных героев встречи стал талантливый украинский полузащитник Артем Рыбак, который оформил дубль, сделал результативную передачу и еще в одном из эпизодов заставил соперника забить в собственные ворота.
Из-за манеры игры 15-летнего футболиста в Испании нередко сравнивают с легендарным аргентинцем Лионелем Месси.
«Барселона» впервые в истории завоевала престижный трофей – Международный кубок Alkass. Чаще всего в этом турнире побеждали мадридский «Реал» и ПСЖ (по три раза).
Дважды кубок выигрывал «Aspire International», по одному титулу имеют шотландский «Рейнджерс» и бразильский «Флуминенсе».
Международный кубок Alkass, финал. 29 января
Барселона U-16 – ПСЖ U-16 – 5:2
⚽ le premier but d'Artem Ryback face au PSG (Alkass Cup) pic.twitter.com/s7z2FRkhFc— Espacio Masía (@Espacio_Masia) January 29, 2026
⚽ Le deuxième but d'Artem Ryback 🇺🇦 pour le doublé face au PSG ! Superbe joueur.— Espacio Masía (@Espacio_Masia) January 29, 2026
(Alkass Cup)pic.twitter.com/f4WNEwpJU1
Artem Ryback provoque le CSC pour le 5-2 du Barça face au PSG en finale de l'Alkass Cup !— Espacio Masía (@Espacio_Masia) January 29, 2026
Artem c'est 2 buts, une passe décisive et un CSC provoqué dans ce match ! pic.twitter.com/tcQjNL0Y7V
🏆 Les Cadets A (U16) du Barça corrigent les titi du PSG en finale de l'Alkass International Cup par le score de 5-2 !— Espacio Masía (@Espacio_Masia) January 29, 2026
Pas la meilleure génération du Barça, mais suffisant face un PSG bien faible.
⚽ Artem Ryback
⚽ Ignasi Bassas
⚽ Hugo Garcés
⚽ Artem Ryback
⚽ CSC pic.twitter.com/GVvm1eVK81
