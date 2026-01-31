Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В расположение Динамо вернулся украинский защитник 2008 года рождения
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 11:57 |
329
0

В расположение Динамо вернулся украинский защитник 2008 года рождения

Дмитрий Парута играл на правах аренды за «Эпицентр» U-19, где провел 11 матчей в сезоне

31 января 2026, 11:57 |
329
0
В расположение Динамо вернулся украинский защитник 2008 года рождения
ФК Динамо Киев

Украинский защитник Дмитрий Парута вернулся в расположение киевского «Динамо» и покинул «Эпицентр», где находился на правах аренды.

В августе 2025-го футболист 2008 года рождения присоединился к дебютанту элитного дивизиона. Играл за команду U-19, в составе которой провел 11 матчей.

После возвращения из «Эпицентра» Парута уже успел сыграть за «Динамо» U-19 в товарищеском матче, который состоялся в среду, 28 января.

«Бело-синие» одолели швейцарский «Виль» со счетом 3:1 на учебно-тренировочных сборах в Турции, где команда продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины U-19.

Парута на протяжении своей карьеры выступал за львовское «Динамо», «Львов» U-17 и «Ингулец» U-19. В июле 2025 года защитник присоединился к киевскому клубу, где несколько раз попадал в заявку команды U-19, однако на поле так и не появлялся.

В прошлом сезоне Дмитрий сыграл 13 матчей в составе «Ингульца» в чемпионате U-19 – результативными действиями не отличался.

По теме:
Сенсационный лидер УПЛ обыграл ФК Сараево на сборах в Турции
ФОТО. Сборы Шахтера. Двойная нагрузка, праздник для Турана и два выходных
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер украинцев покинул Францию ​​ради клуба Ла Лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо Киев U-19 Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр Каменец-Подольский U-19 трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 января 2026, 09:33 0
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 15:00 по Киеву

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30 января 2026, 14:23 1
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
Футбол | 31.01.2026, 05:57
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30.01.2026, 17:08
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем