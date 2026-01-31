В расположение Динамо вернулся украинский защитник 2008 года рождения
Дмитрий Парута играл на правах аренды за «Эпицентр» U-19, где провел 11 матчей в сезоне
Украинский защитник Дмитрий Парута вернулся в расположение киевского «Динамо» и покинул «Эпицентр», где находился на правах аренды.
В августе 2025-го футболист 2008 года рождения присоединился к дебютанту элитного дивизиона. Играл за команду U-19, в составе которой провел 11 матчей.
После возвращения из «Эпицентра» Парута уже успел сыграть за «Динамо» U-19 в товарищеском матче, который состоялся в среду, 28 января.
«Бело-синие» одолели швейцарский «Виль» со счетом 3:1 на учебно-тренировочных сборах в Турции, где команда продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины U-19.
Парута на протяжении своей карьеры выступал за львовское «Динамо», «Львов» U-17 и «Ингулец» U-19. В июле 2025 года защитник присоединился к киевскому клубу, где несколько раз попадал в заявку команды U-19, однако на поле так и не появлялся.
В прошлом сезоне Дмитрий сыграл 13 матчей в составе «Ингульца» в чемпионате U-19 – результативными действиями не отличался.
