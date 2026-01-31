Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный лидер УПЛ обыграл ФК Сараево на сборах в Турции
Товарищеские матчи
ЛНЗ
31.01.2026 10:00 2 : 1
Сараево
Украина. Премьер лига
Сенсационный лидер УПЛ обыграл ФК Сараево на сборах в Турции

ЛНЗ обыграли ФК Сараево с минимальным счетом

ФК ЛНЗ.

Черкаський ЛНЗ активно готується до старту другої частини сезону Української Прем'єр-ліги. Підопічні Віталія Пономарьова проводять навчально-тренувальні збори в Туреччині.

У суботу, 31 січня, «фіолетові» провели контрольний матч проти ФК Сараєво з Боснії та Герцеговини, у якому з комфортним рахунком переграли свого суперника.

ЛНЗ активно розпочав першу половину гри. «Фіолетові» створили декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 13 хвилині гри Твердохліб отримав передачу між захисниками та пробив по воротах - голкіпер врятував ворота. На 16 хвилині гри Єгор небезпечно пробивав по воротах ФК Сараєво – голкіпер врятував команду.

У другому таймі ЛНЗ забило два швидких м'ячі. На 49 хвилині Пасіч виконав простріл у карний майданчик, а захисник суперника зрізав мʼяч у власні ворота. А вже на 53 хвилині Денис Кузик зробив рахунок 2:0.

В кінцівці зустрічі Віталій Пономарьов випустив Єгора Шевченка з команди U-16 та Мирослава Доника з U-17, які приєднались до розташування «фіолетових» після матчів за збірну України U-16. Остаточний рахунок у матчі встановив гравець ФК Сараєво, забивши на 90 хвилині гри.

Контрольні матчі. Туреччина. 31 січня.

ЛНЗ – ФК Сараєво – 2:1

Голи: автогол, 49, Кузик, 53

Сараево ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Денис Кузык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
