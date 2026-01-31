ЛНЗ продолжает работу на сборах. Лидер УПЛ сыграет с ФК «Сараево»

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева проведут два контрольных матча. В первом из них ЛНЗ сыграет с ФК «Сараево».

Соперник ЛНЗ в первой части чемпионата Боснии и Герцеговины набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 6 поражений). В турнирной таблице «Сараево» занимает третье место.

ФК «Сараево» 21 января провел спарринг с луганской «Зарей». Поединок завершился вничью 0:0.

Товарищеский матч. Турция. 31 января, 10:00. Трансляция не запланирована

ЛНЗ (Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина)