Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ продолжает работу на сборах. Лидер УПЛ сыграет с ФК «Сараево»
Товарищеские матчи
ЛНЗ
31.01.2026 10:00 - : -
Сараево
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 09:32 | Обновлено 31 января 2026, 10:05
89
0

ЛНЗ продолжает работу на сборах. Лидер УПЛ сыграет с ФК «Сараево»

Матч ЛНЗ – «Сараево» состоится 31 января в 10:00

ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева проведут два контрольных матча. В первом из них ЛНЗ сыграет с ФК «Сараево».

Соперник ЛНЗ в первой части чемпионата Боснии и Герцеговины набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 6 поражений). В турнирной таблице «Сараево» занимает третье место.

ФК «Сараево» 21 января провел спарринг с луганской «Зарей». Поединок завершился вничью 0:0.

Товарищеский матч. Турция. 31 января, 10:00. Трансляция не запланирована

ЛНЗ (Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина)

По теме:
ФОТО. Голкипер сенсационного лидера УПЛ стал отцом
Колос и Приштина обменялись забитыми голами в товарищеском матче
Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Сараево
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
