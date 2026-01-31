Шахтер, Монако и Страсбур следят за талантливым центрбеком Сан-Паулу

19-летний центральный защитник молодежной команды «Сан-Паулу» Изак своими яркими выступлениями на Копинье привлек внимание скаутов ряда европейских клубов.

В частности, интерес к Изаку ныне проявляют «Шахтер», «Монако» и «Страсбур». При этом, известно, что монегаски рассматривают возможность покупки защитника с дальнейшей отправкой его в аренду в «Брюгге», где бразилец получит возможность набраться опыта.

Впрочем, в настоящий момент руководство «Сан-Паулу» обеспокоено не интересом к Изаку из Европы, а к тому, что талантливого защитника могут перехватить местные клубы, так как клаусула для внутреннего рынка в контракта центрбека весьма невелика – всего 3,5 миллиона евро, в то время как для иностранных клубов она составляет 60 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Шахтера» к 19-летнему центрбеку молодежной команды «Палмейраса» Робсону, а также о возможном уходе из стана «горняков» тунисского центрального защитника Алаа Грама.