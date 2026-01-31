Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кудровка
31.01.2026 14:30 - : -
Полония Варшава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 12:03 |
24
0

Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

31 января 2026, 12:03 |
24
0
Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 14:30 встречаются Кудровка и команда Полония Варшава из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсационный лидер УПЛ обыграл ФК Сараево на сборах в Турции
Клуб УПЛ отменил спарринг. Матч СК Полтава – Тростянец не состоится
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кудровка Полония Варшава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 13:26 46
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
Футбол | 31 января 2026, 05:57 3
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии

Воспитанник академии горняков Мохамаду Канте подал яркий пример африканцам

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 15:57
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Роман подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Футбол | 31.01.2026, 09:34
Роман подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Роман подтвердил. Зинченко подписал контракт с Аяксом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
29.01.2026, 08:39
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем