Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
31 января в 14:30 встречаются Кудровка и команда Полония Варшава из Польши.
Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Кудровка – Полония Варшава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
