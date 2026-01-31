Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 12:57
0

Клуб Украинской Премьер-лиги намерен подписать игрока сборной Гвинеи-Бисау

«Александрия» заинтересована в услугах вингера «Ивердона» Мауро Родригеса

Клуб Украинской Премьер-лиги намерен подписать игрока сборной Гвинеи-Бисау
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Родригес

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для команды Кирила Нестеренко.

«Горожане» заинтересованы в услугах вингера «Ивердона» и сборной Гвинеи-Бисау Мауро Родригеса, который выступает в чемпионате Швейцарии. Стороны ведут переговоры об аренде 24-летнего футболиста.

Мауро большую часть карьеры провел в другом швейцарском клубе «Сьон», где играл за юношеские и молодежные команды, а также защищал цвета первой. С июля 2022 года вингер присоединился к «Ивердону»

В нынешнем сезоне Родригес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

В активе Мауро – 20 игр за сборную Гвинеи-Бисау и два забитых мяча. Вингер защищал цвета национальной команды на Кубке африканских наций, в товарищеских матчах и квалификации к чемпионату мира.

Николай Тытюк
