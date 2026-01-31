Клуб Украинской Премьер-лиги намерен подписать игрока сборной Гвинеи-Бисау

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для команды Кирила Нестеренко.

«Горожане» заинтересованы в услугах вингера «Ивердона» и сборной Гвинеи-Бисау Мауро Родригеса, который выступает в чемпионате Швейцарии. Стороны ведут переговоры об аренде 24-летнего футболиста.

Мауро большую часть карьеры провел в другом швейцарском клубе «Сьон», где играл за юношеские и молодежные команды, а также защищал цвета первой. С июля 2022 года вингер присоединился к «Ивердону»

В нынешнем сезоне Родригес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

В активе Мауро – 20 игр за сборную Гвинеи-Бисау и два забитых мяча. Вингер защищал цвета национальной команды на Кубке африканских наций, в товарищеских матчах и квалификации к чемпионату мира.