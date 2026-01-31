Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала
Лига чемпионов
31 января 2026, 14:14 |
Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала

Результативный удар украинского голкипера позволили «орлам» пробиться в следующий раунд

Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил важный гол на последних секундах игры. Мяч 24-летнего футболиста помог «орлам» пробиться в 1/16 финала турнира.

Благодаря результативному удару Трубина лиссабонский клуб уже заработал, как минимум, несколько миллионов евро и эта сумма может увеличиться в случае прохода в 1/8 финала:

  • 275 тысяч евро – за 24-е место в основном раунде;
  • 1 млн евро – за выход команды в раунд плей-офф;
  • 1,4 млн – от предстоящей продажи билетов на матч раунда плей-офф (ориентировочно)

Итак, минимум 2 675 000 евро добавит «Бенфика» в свою казну с помощью Трубина. Следующим соперником команды Жозе Моуриньо снова станет мадридский «Реал»:

  • 17 февраля, 22:00 – Бенфика – Реал Мадрид
  • 25 февраля, 22:00 – Реал Мадрид – Бенфика
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Анатолий Трубин финансы
Николай Тытюк Источник: Legioners.ua
