Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала

В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил важный гол на последних секундах игры. Мяч 24-летнего футболиста помог «орлам» пробиться в 1/16 финала турнира.

Благодаря результативному удару Трубина лиссабонский клуб уже заработал, как минимум, несколько миллионов евро и эта сумма может увеличиться в случае прохода в 1/8 финала:

275 тысяч евро – за 24-е место в основном раунде;

1 млн евро – за выход команды в раунд плей-офф;

1,4 млн – от предстоящей продажи билетов на матч раунда плей-офф (ориентировочно)

Итак, минимум 2 675 000 евро добавит «Бенфика» в свою казну с помощью Трубина. Следующим соперником команды Жозе Моуриньо снова станет мадридский «Реал»: