Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала
Результативный удар украинского голкипера позволили «орлам» пробиться в следующий раунд
В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.
Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил важный гол на последних секундах игры. Мяч 24-летнего футболиста помог «орлам» пробиться в 1/16 финала турнира.
Благодаря результативному удару Трубина лиссабонский клуб уже заработал, как минимум, несколько миллионов евро и эта сумма может увеличиться в случае прохода в 1/8 финала:
- 275 тысяч евро – за 24-е место в основном раунде;
- 1 млн евро – за выход команды в раунд плей-офф;
- 1,4 млн – от предстоящей продажи билетов на матч раунда плей-офф (ориентировочно)
Итак, минимум 2 675 000 евро добавит «Бенфика» в свою казну с помощью Трубина. Следующим соперником команды Жозе Моуриньо снова станет мадридский «Реал»:
- 17 февраля, 22:00 – Бенфика – Реал Мадрид
- 25 февраля, 22:00 – Реал Мадрид – Бенфика
