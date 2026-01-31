Украина. Премьер лига31 января 2026, 14:55 | Обновлено 31 января 2026, 15:12
694
0
Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян
Команда получила отдых
31 января 2026, 14:55 | Обновлено 31 января 2026, 15:12
694
0
В пятницу Динамо контрольным матчем против Кауно Жальгирис (0:1) завершило первую часть тренировочных сборов в Турции.
Сообщается, что игроки получат два дня отдыха и вернуться к работе 2 февраля. 5 февраля команду Игоря Костюка ждет спарринг со знакомым соперником из УПЛ – Вересом.
Динамо возобновит сезон чемпионата Украины уже через три недели. Киевляне 20 февраля должны сыграть с Рухом в рамках 17-го тура УПЛ.
На перерыв команда ушла на 4-й позиции с отставанием от лидера ЛНЗ в 9 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2026, 13:26 46
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф
Теннис | 31 января 2026, 10:12 9
Решающий поединок состоится 31 января в 10:30 по Киеву
Футбол | 30.01.2026, 14:23
Футбол | 31.01.2026, 12:38
Теннис | 30.01.2026, 17:08
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 10:48 6
29.01.2026, 13:58
30.01.2026, 05:22
29.01.2026, 18:59 2
30.01.2026, 03:32
29.01.2026, 09:37
Футзал