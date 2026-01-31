Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян

В пятницу Динамо контрольным матчем против Кауно Жальгирис (0:1) завершило первую часть тренировочных сборов в Турции.

Сообщается, что игроки получат два дня отдыха и вернуться к работе 2 февраля. 5 февраля команду Игоря Костюка ждет спарринг со знакомым соперником из УПЛ – Вересом.

Динамо возобновит сезон чемпионата Украины уже через три недели. Киевляне 20 февраля должны сыграть с Рухом в рамках 17-го тура УПЛ.

На перерыв команда ушла на 4-й позиции с отставанием от лидера ЛНЗ в 9 очков.