Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 31 января в 22:00 по Киеву
В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Ливерпуль
В очень нестабильной форме находится Ливерпуль в текущем сезоне. После 23 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 36 зачетных пунктов, позволяющих находиться только на 6-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов не слишком велико – и от 4-го и от 7-го места клуб отделяет 2 балла. В Кубке Англии красные дошли до 1/16 финала, где сыграют против «Брайтона».
В Лиге чемпионов «мерсисайдцам» удалось набрать 18 баллов за 8 игр и занять 3-ю строчку общего зачета, которая дает право играть в 1/8 финала.
Ньюкасл
Так же нестабильно выступает и «Ньюкасл». После 23 туров чемпионата Англии на балансе «сорок» есть 33 балла, позволяющих им находиться на 9 месте общего зачета. Однако расстояние от конкурентов также небольшое – и от 6-й, и от 13-й позиции коллектив отделяет 3 очка. В Кубке Англии коллектив квалифицировался в 1/16, где сыграет против «Астон Виллы». Также «сороки» дошли до полуфинала Кубка лиги, где в первом поединке со счетом 0:2 проиграли «Ман Сити».
За 8 туров Лиги чемпионов команда набрала 14 баллов и заняла 12-ю строчку турнирной таблицы. Эти результаты позволят англичанам принять участие в 1/16 финала соревнований.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». За этот отрезок коллектив завоевал 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1-м матче выигрыш «Ньюкасл».
Интересные факты
- «Ньюкасл» победил лишь в 1/6 предыдущих домашних поединков.
- За последние 3 игры «Ливерпуль» забил 11 голов.
- Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» продолжается уже 7 игр подряд.
Прогноз
Обе команды выглядят очень нестабильно, однако «Ливерпуль» сильный дома, а «Ньюкасл» слабый на выезде. Я поставлю на победу красных (с коэффициентом 1.81 по линии БК betking).
22:00
