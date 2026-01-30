Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал согласился отпустить футболиста в Ливерпуль за 80 миллионов евро
Испания
30 января 2026, 19:49 | Обновлено 30 января 2026, 21:02
Реал согласился отпустить футболиста в Ливерпуль за 80 миллионов евро

Флорентино Перес решил не препятствовать трансферу полузащитнику Эдуардо Камавинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил
Topskills Sports UK.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», который продолжает вести переговоры с агентами игрока. Сумма трансфера, который состоится после завершения сезона 2025/26, составит 70 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 80 млн евро).

Президент королевского клуба Флорентино Перес решил не препятствовать трансферу игрока из-за наличия в команде еще одного француза Орельена Тчуамени, который будет играть в стартовом составе на позиции центрального полузащитника.

Борьбу за Камавингу также вели «Арсенал» и «Манчестер Сити», но двум английским грандам так и не удалось выиграть конкуренцию с «мерсисайдцами».

Камавинга перебрался в чемпионат Испании в августе 2021 года из французского «Ренна» за 31 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

По теме:
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
Реал Мадрид Ливерпуль Эдуардо Камавинга Флорентино Перес трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
