Реал согласился отпустить футболиста в Ливерпуль за 80 миллионов евро
Флорентино Перес решил не препятствовать трансферу полузащитнику Эдуардо Камавинга
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил
Topskills Sports UK.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», который продолжает вести переговоры с агентами игрока. Сумма трансфера, который состоится после завершения сезона 2025/26, составит 70 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 80 млн евро).
Президент королевского клуба Флорентино Перес решил не препятствовать трансферу игрока из-за наличия в команде еще одного француза Орельена Тчуамени, который будет играть в стартовом составе на позиции центрального полузащитника.
Борьбу за Камавингу также вели «Арсенал» и «Манчестер Сити», но двум английским грандам так и не удалось выиграть конкуренцию с «мерсисайдцами».
Камавинга перебрался в чемпионат Испании в августе 2021 года из французского «Ренна» за 31 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист.
Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.
