Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 20:27 |
ФК «Персис» договорился о сотрудничестве с 30-летним форвардом Клейтоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Клейтон 

Бразильский форвард Клейтон определился с клубом, в котором продолжит карьеру – 30-летний футболист договорился о сотрудничестве с представителем чемпионата Индонезии.

В услугах бывшего игрока киевского «Динамо» был заинтересован «Персис», который подписал легионера на правах свободного агента. Стороны решили не разглашать детали перехода.

Клейтон в сезоне 2020/21 присоединился к украинскому клубу, однако так и не сумел проявить себя в составе «бело-синих». Форвард провел всего одну игру, где отметился одной результативной передачей.

После ухода из чемпионата Украины нападающий играл за малоизвестные бразильские клубы, выступал в Малайзии и Индии. Последней командой Клейтона был индийский «Диамонд», цвета которого он защищал с апреля 2024-го по сентябрь 2025 года.

В активе форварда – шесть игр в футболке сборной Бразилии U-23 и один результативный удар.

Николай Тытюк
