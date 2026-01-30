Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубина и Судакова назвали детворой после сенсационной победы над Реалом
Лига чемпионов
30 января 2026, 22:02 |
Андрей Пятов отреагировал на триумф украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Легендарный вратарь «Шахтера» и сборной Украины, а ныне тренер вратарей донецкого клуба Андрей Пятов отреагировал на фото украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина после матча «Бенфики» против «Реала» (4:2) в Лиге чемпионов.

После победного гола Трубина Судаков сделал фото с вратарем и подписал его: «Ты серьезно?»

Пятов в своем шутливом комментарии назвал украинцев «детворой».

Украинский страж ворот стал первым в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».

По теме:
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Рома 10 сезонов кряду выходит в плей-офф еврокубков
Реал согласился отпустить футболиста в Ливерпуль за 80 миллионов евро
Андрей Пятов Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Георгий Судаков Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
