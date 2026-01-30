Трубина и Судакова назвали детворой после сенсационной победы над Реалом

Легендарный вратарь «Шахтера» и сборной Украины, а ныне тренер вратарей донецкого клуба Андрей Пятов отреагировал на фото украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина после матча «Бенфики» против «Реала» (4:2) в Лиге чемпионов.

После победного гола Трубина Судаков сделал фото с вратарем и подписал его: «Ты серьезно?»

Пятов в своем шутливом комментарии назвал украинцев «детворой».

Украинский страж ворот стал первым в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».