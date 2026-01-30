ФОТО. В Англии ограбили дом звезды Манчестер Сити

В Англии произошел инцидент с недвижимостью защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша и известной телеведущей Майи Джамы.

По информации британских СМИ, дом пары в графстве Чешир был ограблен в ночь на среду, когда оба находились вне дома. Полиция подтвердила факт взлома: злоумышленники проникли внутрь и похитили личные вещи. По словам источников, владельцы были «шокированы и опустошены» случившимся.

Отмечается, что район, где расположен дом, популярен среди футболистов Премьер-лиги. Подобные преступления уже случались ранее: в прошлые годы жертвами грабителей становились и другие игроки «Манчестер Сити» – в частности, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Рияд Марез, когда было известно, что их не было дома.

Правоохранительные органы продолжают расследование и призывают жителей района быть внимательнее к вопросам безопасности своих домов.