Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В Англии ограбили дом звезды Манчестер Сити
Другие новости
30 января 2026, 23:37 |
381
0

ФОТО. В Англии ограбили дом звезды Манчестер Сити

Рубен Диаш был опустошен

30 января 2026, 23:37 |
381
0
ФОТО. В Англии ограбили дом звезды Манчестер Сити
Instagram. Рубен Диаш и Майя Джама

В Англии произошел инцидент с недвижимостью защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша и известной телеведущей Майи Джамы.

По информации британских СМИ, дом пары в графстве Чешир был ограблен в ночь на среду, когда оба находились вне дома. Полиция подтвердила факт взлома: злоумышленники проникли внутрь и похитили личные вещи. По словам источников, владельцы были «шокированы и опустошены» случившимся.

Отмечается, что район, где расположен дом, популярен среди футболистов Премьер-лиги. Подобные преступления уже случались ранее: в прошлые годы жертвами грабителей становились и другие игроки «Манчестер Сити» – в частности, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Рияд Марез, когда было известно, что их не было дома.

Правоохранительные органы продолжают расследование и призывают жителей района быть внимательнее к вопросам безопасности своих домов.

По теме:
Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?
Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
фото скандал ограбление Рубен Диаш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30 января 2026, 07:59 1
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала

Украинец расхвалил голкипера королевского клуба

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Футбол | 30.01.2026, 17:08
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Футбол | 30.01.2026, 04:02
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
Футбол | 30.01.2026, 23:21
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем