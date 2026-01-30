Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Лига Европы
30 января 2026, 14:23 | Обновлено 30 января 2026, 14:27
1209
0

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

30 января 2026, 14:23 | Обновлено 30 января 2026, 14:27
1209
0
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Коллаж Sport.ua

30 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки определены пары 1/16 финала.

Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест). Довбик восстанавливается после травмы и операции, а Зинченко готовится к переходу в Аякс. Рома имеет прямую путевку в 1/8 финала.

Лига Европы 2025/26

1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

  • Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
  • Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия)
  • ПАОК (Греция) – Сельта (Испания)
  • Селтик (Шотландия) – Штутгарт (Германия)
  • Фенербахче (Турция) – Ноттингем Форест (Англия)
  • Бранн (Норвегия) – Болонья (Италия)
  • Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

  • Победитель пары 1 – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)
  • Победитель пары 2 – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)
  • Победитель пары 3 – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)
  • Победитель пары 4 – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)
  • Победитель пары 5 – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)
  • Победитель пары 6 – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары 7 – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)
  • Победитель пары 8 – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)

Инфографика

По теме:
Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд жеребьевка Бранн Мальме Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош жеребьевка Лиги Европы Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд выбор редакции Гоу Эхед Иглс смотреть онлайн Лион Генк Порту статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ
Биатлон | 29 января 2026, 13:07 1
Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ
Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ

Эндре Стремсхейм взял паузу в выступлениях

ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Футбол | 30 января 2026, 11:17 0
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория

Столичная команда сыграет товарищеский матч с Кауно Жальгирис

САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 30.01.2026, 08:31
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 18:03
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем