Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

В результате жеребьевки определены пары 1/16 финала.

Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест). Довбик восстанавливается после травмы и операции, а Зинченко готовится к переходу в Аякс. Рома имеет прямую путевку в 1/8 финала.

Лига Европы 2025/26

1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)

Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия)

ПАОК (Греция) – Сельта (Испания)

Селтик (Шотландия) – Штутгарт (Германия)

Фенербахче (Турция) – Ноттингем Форест (Англия)

Бранн (Норвегия) – Болонья (Италия)

Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

Победитель пары 1 – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)

Победитель пары 2 – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)

Победитель пары 3 – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)

Победитель пары 4 – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)

Победитель пары 5 – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)

Победитель пары 6 – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары 7 – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)

Победитель пары 8 – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)

