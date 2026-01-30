Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цена ошеломляет. Футболку Трубина с матча против Реала выставили на аукцион
Лига чемпионов
30 января 2026, 15:31 |
За амуницию украинца готовы заплатить почти 2 тысячи евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Футболка украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, в которой он играл и забил гол в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», была выставлена на аукцион, сообщает Record.

На данный момент самая высокая цена, предложенная за экипировку 24-летнего голкипера на сайте MatchWornShirt, составляет 1 800 евро. А всего шестью часами ранее за нее давали 1 200 евро. Аукцион продлится восемь дней. Вероятно, цена за лот будет и дальше расти.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Бенфика» заняла 24-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 зачетных очков после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа
Анатолий Трубин аукцион Бенфика Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
