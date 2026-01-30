Цена ошеломляет. Футболку Трубина с матча против Реала выставили на аукцион
За амуницию украинца готовы заплатить почти 2 тысячи евро
Футболка украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, в которой он играл и забил гол в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», была выставлена на аукцион, сообщает Record.
На данный момент самая высокая цена, предложенная за экипировку 24-летнего голкипера на сайте MatchWornShirt, составляет 1 800 евро. А всего шестью часами ранее за нее давали 1 200 евро. Аукцион продлится восемь дней. Вероятно, цена за лот будет и дальше расти.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Бенфика» заняла 24-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 зачетных очков после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
