Тиаре снова привез гол. Динамо на сборах уступило Кауно Жальгирису
На этот раз четыре игровых тайма для команды Костюка прошли без забитых мячей
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Динамо» – «Кауно Жальгирис» - 0:1
Гол: Черных, 88
Предупреждения: Караваев, 30, Шола, 97 – Толордава, 30, Икауниекс, 66, Урега, 96
«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26).
«Динамо» (2 половина): Игнатенко (Суркис, 76) – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко.
«Кауно Жальгирис»: Микелионис – Эдокполор, Эрнандес, Толордава (Лекиатас, 34), Муташи – Карасима, Сигредас – Урега, Беншаиб, Рибейру – Бурба.
Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).
Удары (в створ) – 16 (3) : 9 (3)
Угловые – 6:6
Оффсайды – 2:4
ДИНАМО - КАУНО ЖАЛЬГИРИС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
