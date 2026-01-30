Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тиаре снова привез гол. Динамо на сборах уступило Кауно Жальгирису
Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2026 12:00 – FT 0 : 1
Каунo Жальгирис
Товарищеские матчи
30 января 2026, 14:21 | Обновлено 30 января 2026, 14:33
1084
6

Тиаре снова привез гол. Динамо на сборах уступило Кауно Жальгирису

На этот раз четыре игровых тайма для команды Костюка прошли без забитых мячей

6 Comments
ФК Динамо

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Кауно Жальгирис» - 0:1

Гол: Черных, 88

Предупреждения: Караваев, 30, Шола, 97 – Толордава, 30, Икауниекс, 66, Урега, 96

«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26).

«Динамо» (2 половина): Игнатенко (Суркис, 76) – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко.

«Кауно Жальгирис»: Микелионис – Эдокполор, Эрнандес, Толордава (Лекиатас, 34), Муташи – Карасима, Сигредас – Урега, Беншаиб, Рибейру – Бурба.

Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).

Удары (в створ) – 16 (3) : 9 (3)
Угловые – 6:6
Оффсайды – 2:4

ДИНАМО - КАУНО ЖАЛЬГИРИС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ Алиу Тиаре
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
