Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев
