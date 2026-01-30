Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2026 12:00 - : -
Каунo Жальгирис
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 08:45 | Обновлено 30 января 2026, 08:54
Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кауно Жальгирис
