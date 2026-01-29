Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Рух на два месяца потерял лидера обороны

Футболист вернется в строй в конце марта

ФК Рух. Юрий Копына

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Юрий Копына не избежал травмы мышцы в спарринге с «Фениксом-Мариуполем» и будет вынужден пропустить примерно пять туров во второй половине чемпионата УПЛ.

Юрий не поедет на февральский сбор в Словению и будет восстанавливаться во Львове.

Прошлой осенью Копына провел в составе «Руха» 14 матчей и отметился одним забитым голом.

Также добавим, что в контрольном поединке с любителями из клуба «Николаев» из-за повреждений не играли Василий Рунич и Остап Притула, но они должны отправиться с командой на заключительный этап подготовки.

В Словении подопечные Ивана Федика проведут семь спаррингов.

Ранее «Рух» завершил первую часть учебно-тренировочных сборов контрольным матчем против любителей.

По теме:
Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
Обменялись голами. Карпаты сыграли вничью с Вернаму
Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча
Рух Львов Юрий Копына Остап Притула Василий Рунич учебно-тренировочные сборы травма инсайд
