Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 26 января до 1 февраля

М25 Нусслох (Германия – ковер, зал), MLP CUP 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Андрей Порицкий (Украина) – Каспар Матес (Германия) – 2:6, 6:7 (9:11)

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 4 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Дмитрий Втерковский (Украина) – Артурс Жагарс (Латвия) – 7:6 (7:0), 6:2

– Артурс Жагарс (Латвия) – 7:6 (7:0), 6:2 Матеи Партал (Румыния) – Павел Боднарчук (Украина) – 3:6, 2:6

– 3:6, 2:6 Юа Така (Япония, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:2, 6:3

Юссеф Абдельлатиф (Египет) – Максим Хлывнюк (Украина) – 5:7, 6:4, 10:6

Второй круг

Нико Хипфль (Австрия, 3) – Дмитрий Втерковский (Украина) – ТВА

– ТВА Павел Боднарчук (Украина) – Стефан Сторч (Австралия, 14) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Овчаренко (Украина, 1) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Кристофер Папа (США) и Яссин Смией (Марокко) – Джерард Ли (Южная Корея) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА

М15 Хидерабад (Индия – хард)

Одиночный разряд

Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 1) – Маниш Сурешкумар (Индия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Арьян Лакшманан (Индия) и Маниш Сурешкумар (Индия) – Йи Дук Хи (Южная Корея) и Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) – ТВА

М15 Захра (Кувейт – хард), 1st M15 Zahra

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Йоан Найденов (Болгария) – Тимофей Милованов (Украина, 12) – 1:6, 6:4, 6:10

Второй круг

Исса Али (Саудовская Аравия, уайлд-кард) – Тимофей Милованов (Украина, 12) – 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

Владимир Якубенко (Украина) – Мэттью Саммерс (Великобритания, 3) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Тимо Кениг (Австрия) – Богдан Ярына (Украина) – 6:1, 6:0

Парный разряд

Первый круг