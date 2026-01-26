ITF26 января 2026, 17:33 |
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 26 января до 1 февраля
М25 Нусслох (Германия – ковер, зал), MLP CUP 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Андрей Порицкий (Украина) – Каспар Матес (Германия) – 2:6, 6:7 (9:11)
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 4 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Артурс Жагарс (Латвия) – 7:6 (7:0), 6:2
- Матеи Партал (Румыния) – Павел Боднарчук (Украина) – 3:6, 2:6
- Юа Така (Япония, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:2, 6:3
- Юссеф Абдельлатиф (Египет) – Максим Хлывнюк (Украина) – 5:7, 6:4, 10:6
Второй круг
- Нико Хипфль (Австрия, 3) – Дмитрий Втерковский (Украина) – ТВА
- Павел Боднарчук (Украина) – Стефан Сторч (Австралия, 14) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Овчаренко (Украина, 1) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Кристофер Папа (США) и Яссин Смией (Марокко) – Джерард Ли (Южная Корея) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА
М15 Хидерабад (Индия – хард)
Одиночный разряд
Первый круг
- Эрик Ваншельбойм (Украина, 1) – Маниш Сурешкумар (Индия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Арьян Лакшманан (Индия) и Маниш Сурешкумар (Индия) – Йи Дук Хи (Южная Корея) и Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) – ТВА
М15 Захра (Кувейт – хард), 1st M15 Zahra
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Йоан Найденов (Болгария) – Тимофей Милованов (Украина, 12) – 1:6, 6:4, 6:10
Второй круг
- Исса Али (Саудовская Аравия, уайлд-кард) – Тимофей Милованов (Украина, 12) – 6:4, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина) – Мэттью Саммерс (Великобритания, 3) – ТВА
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тимо Кениг (Австрия) – Богдан Ярына (Украина) – 6:1, 6:0
Парный разряд
Первый круг
- Керем Биберли (Турция) и Никита Николенко (Казахстан) – Ильхам Бахшалиев (Азербайджан) и Илья Белобородько (Украина) – ТВА
