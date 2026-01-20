Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 12 до 18 января

Мужчины

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Александр Токарь (Украина) – Миха Ветрих (Словения, 16) – 4:6, 3:6

Богдан Ярына (Украина, уайлд-кард) – Денис Вишенчук-Вишенко – 0:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

Альп Хороз (Турция) – Вячеслав Белинский (Украина, 7) – ТВА

– ТВА Стефан Попович (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 20.01

Парный разряд

Первый круг

Николо Катини (Италия) и Андерс Матта (Чили) – Вячеслав Белинский (Украина) и Мате Валкуш (Венгрия) – 6:4, 5:7, 6:10

Второй круг

Вячеслав Белинский (Украина) и Мате Валкуш (Венгрия) – Андрей Чепелев и Карлос Лопес (Испания) или Душан Обрадович (Сербия) и Стефан Попович (Сербия, 4) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Овчаренко (Украина, 1) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Кеискэ Саито (Япония) и Таийо Яманака (Япония) – Александр Овчаренко (Украина) и Сержи Перес (Испания, 3) – 21.01, не ранее 12:30

М15 Манакор (Испания – хард), Santander Men's Series Rafa Nadal Academy by Movistar

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Карлес Эрнандес (Испания, 1) – Дмитрий Малиев (Украина, уайлд-кард) – 6:2, 6:4

Диего Сантьяго (Испания, уайлд-кард) – Дмитрий Ковкин (Украина) – 6:4, 6:3

Женщины

W75 Лешно (Польша – хард)

Одиночный разряд

Первый круг

Зузанна Павликовска (Польша, уайлд-кард) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Ивана Себестова (Чехия) и Анастасия Соболева (Украина) – Ориана Гневиковска (Польша) и Барбара Страшевска (Польша) – ТВА

W35, Уэстон (Флорида, США)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Белла Пэйн (США, 5) – Кристина Возняк (Украина) – 6:1, 6:7 (5:7), 3:10

– 6:1, 6:7 (5:7), 3:10 Анастасия Фирман (Украина, 8) – Эва Фриссора (США, 8) – 6:0, 6:1

Второй круг

Кристина Возняк (Украина) – Койли Аллен (США, 13) – 20.01

– Койли Аллен (США, 13) – 20.01 Анастасия Фирман (Украина, 8) – Малкия Нгуну (США) – 20.01

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Аллура Замаррипа (США) и Марибелла Замаррипа (США, 1) – Наджа Доусон (ЮАР) и Анастасия Фирман (Украина) – 20.01, не ранее 22:00

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Валерия Пеццоли (Италия) – Мария Емшанова (Украина, 10) – 2:6, 0:6

Третий круг

Анастасия Мозгалева (3) – Мария Емшанова (Украина, 10) – 1:6, 7:6 (7:3), 11:9

Парный разряд

Первый круг

Георгиана Продан (Румыния) и Александра Розкаине (Латвия) – Бахар Килич (Турция) и Мария Емшанова (Украина) – 5:7, 6:2, 4:10

Второй круг