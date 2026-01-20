Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 12 до 18 января
Мужчины
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Александр Токарь (Украина) – Миха Ветрих (Словения, 16) – 4:6, 3:6
- Богдан Ярына (Украина, уайлд-кард) – Денис Вишенчук-Вишенко – 0:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Альп Хороз (Турция) – Вячеслав Белинский (Украина, 7) – ТВА
- Стефан Попович (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 20.01
Парный разряд
Первый круг
- Николо Катини (Италия) и Андерс Матта (Чили) – Вячеслав Белинский (Украина) и Мате Валкуш (Венгрия) – 6:4, 5:7, 6:10
Второй круг
- Вячеслав Белинский (Украина) и Мате Валкуш (Венгрия) – Андрей Чепелев и Карлос Лопес (Испания) или Душан Обрадович (Сербия) и Стефан Попович (Сербия, 4) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Овчаренко (Украина, 1) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Кеискэ Саито (Япония) и Таийо Яманака (Япония) – Александр Овчаренко (Украина) и Сержи Перес (Испания, 3) – 21.01, не ранее 12:30
М15 Манакор (Испания – хард), Santander Men's Series Rafa Nadal Academy by Movistar
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Карлес Эрнандес (Испания, 1) – Дмитрий Малиев (Украина, уайлд-кард) – 6:2, 6:4
- Диего Сантьяго (Испания, уайлд-кард) – Дмитрий Ковкин (Украина) – 6:4, 6:3
Женщины
W75 Лешно (Польша – хард)
Одиночный разряд
Первый круг
- Зузанна Павликовска (Польша, уайлд-кард) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Ивана Себестова (Чехия) и Анастасия Соболева (Украина) – Ориана Гневиковска (Польша) и Барбара Страшевска (Польша) – ТВА
W35, Уэстон (Флорида, США)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Белла Пэйн (США, 5) – Кристина Возняк (Украина) – 6:1, 6:7 (5:7), 3:10
- Анастасия Фирман (Украина, 8) – Эва Фриссора (США, 8) – 6:0, 6:1
Второй круг
- Кристина Возняк (Украина) – Койли Аллен (США, 13) – 20.01
- Анастасия Фирман (Украина, 8) – Малкия Нгуну (США) – 20.01
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Аллура Замаррипа (США) и Марибелла Замаррипа (США, 1) – Наджа Доусон (ЮАР) и Анастасия Фирман (Украина) – 20.01, не ранее 22:00
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Валерия Пеццоли (Италия) – Мария Емшанова (Украина, 10) – 2:6, 0:6
Третий круг
- Анастасия Мозгалева (3) – Мария Емшанова (Украина, 10) – 1:6, 7:6 (7:3), 11:9
Парный разряд
Первый круг
- Георгиана Продан (Румыния) и Александра Розкаине (Латвия) – Бахар Килич (Турция) и Мария Емшанова (Украина) – 5:7, 6:2, 4:10
Второй круг
- Бахар Килич (Турция) и Мария Емшанова (Украина) – Ваня Гудель (Нидерланды) и Сара Микаца (Босния) или Устинья Лекомцева и Анастсия Мозгалев (4) – ТВА
