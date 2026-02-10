Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ПСЖ раскрыл, является ли россиянин основным голкипером
Франция
10 февраля 2026, 04:36 | Обновлено 10 февраля 2026, 04:37
Тренер ПСЖ раскрыл, является ли россиянин основным голкипером

Луис Энрике рассказал о Сафонове

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал статус российского вратаря Матвея Сафонова в команде. В рамках 21-го тура французского первенства против «Марселя» (5:0). Сафонов попадает в стартовую обойму парижан уже в третьем поединке кряду.

– Можно ли официально считать Матвея Сафонова вашим основным голкипером?

– Мне очень повезло, ведь в моем распоряжении сразу три вратаря топ-уровня. Я не сторонник индивидуальных оценок в этом вопросе – каждый из этой тройки готов прийти на помощь коллективу, – цитирует специалиста издание Le Parisien.

В текущем игровом году российский легионер выходил на поле в семи матчах «ПСЖ» в различных соревнованиях, пропустив в них пять мячей. На данный момент в активе голкипера значится три игры на «ноль».

Луис Энрике ПСЖ Матвей Сафонов Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
