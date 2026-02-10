Тренер ПСЖ раскрыл, является ли россиянин основным голкипером

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал статус российского вратаря Матвея Сафонова в команде. В рамках 21-го тура французского первенства против «Марселя» (5:0). Сафонов попадает в стартовую обойму парижан уже в третьем поединке кряду.

– Можно ли официально считать Матвея Сафонова вашим основным голкипером? – Мне очень повезло, ведь в моем распоряжении сразу три вратаря топ-уровня. Я не сторонник индивидуальных оценок в этом вопросе – каждый из этой тройки готов прийти на помощь коллективу, – цитирует специалиста издание Le Parisien.

В текущем игровом году российский легионер выходил на поле в семи матчах «ПСЖ» в различных соревнованиях, пропустив в них пять мячей. На данный момент в активе голкипера значится три игры на «ноль».