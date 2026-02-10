Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Эндрика объяснил, почему бразилец перешел в Лион
Испания
10 февраля 2026, 04:14 | Обновлено 10 февраля 2026, 04:15
21
0

Агент Эндрика объяснил, почему бразилец перешел в Лион

Тиаго Фрейтас прокомментировал решение своего клиента покинуть Мадрид

10 февраля 2026, 04:14 | Обновлено 10 февраля 2026, 04:15
21
0
Агент Эндрика объяснил, почему бразилец перешел в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine

Тиаго Фрейтас, представляющий интересы Эндрика, прокомментировал решение своего клиента временно покинуть «Реал».

В зимнее трансферное окно бразильский форвард перебрался в «Лион», где будет выступать на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

– С чем связан уход Эндрика из мадридского клуба?

– В «Реале» Эндрик получал минимум времени на поле, что вполне объяснимо. Взгляните на их линию атаки: там собраны почти все лучшие футболисты планеты – лучший игрок по версии ФИФА Винисиус Жуниор, невероятный Мбаппе, Джуд Беллингем, обладающий потенциалом стать номером один в мире, и Родриго, который регулярно делает разницу в ключевых матчах Лиги чемпионов. Для 18-летнего парня, оказавшегося в такой конкурентной среде, дефицит игровой практики – нормальное явление.

Также стоит учитывать, что Эндрик начал кампанию не наравне с остальными. Из-за травмы он пропустил турне по США и клубный чемпионат мира. В структуре такого гранда, как «Реал», после трех-четырех месяцев вне строя крайне сложно мгновенно вернуть оптимальные кондиции.

– Давал ли Карло Анчелотти рекомендации по поводу смены команды ради практики перед чемпионатом мира?

– Безусловно, Эндрик советовался с Анчелотти, а также обсуждал этот вопрос с Хаби Алонсо. Он еще совсем молод, а они – признанные триумфаторы как на поле, так и на тренерском мостике. Их наставления имеют для него колоссальное значение, – подчеркнул Фрейтас.

По теме:
Тренер ПСЖ раскрыл, является ли россиянин основным голкипером
Звездный игрок ПСЖ проявил интерес к переходу в Реал
Французский топ-клуб отстранил главного тренера
Эндрик Лион Реал Мадрид Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09 февраля 2026, 08:14 1
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»

Виталий – о Дональде Трампе

Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Футбол | 10 февраля 2026, 02:19 0
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»

Иван Надеин прокомментировал скандал с нападающим Вереса Эреном Айдином

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09.02.2026, 09:39
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Футбол | 09.02.2026, 21:01
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
08.02.2026, 09:00
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем