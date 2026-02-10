Агент Эндрика объяснил, почему бразилец перешел в Лион

Тиаго Фрейтас, представляющий интересы Эндрика, прокомментировал решение своего клиента временно покинуть «Реал».

В зимнее трансферное окно бразильский форвард перебрался в «Лион», где будет выступать на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

– С чем связан уход Эндрика из мадридского клуба?

– В «Реале» Эндрик получал минимум времени на поле, что вполне объяснимо. Взгляните на их линию атаки: там собраны почти все лучшие футболисты планеты – лучший игрок по версии ФИФА Винисиус Жуниор, невероятный Мбаппе, Джуд Беллингем, обладающий потенциалом стать номером один в мире, и Родриго, который регулярно делает разницу в ключевых матчах Лиги чемпионов. Для 18-летнего парня, оказавшегося в такой конкурентной среде, дефицит игровой практики – нормальное явление.

Также стоит учитывать, что Эндрик начал кампанию не наравне с остальными. Из-за травмы он пропустил турне по США и клубный чемпионат мира. В структуре такого гранда, как «Реал», после трех-четырех месяцев вне строя крайне сложно мгновенно вернуть оптимальные кондиции.

– Давал ли Карло Анчелотти рекомендации по поводу смены команды ради практики перед чемпионатом мира?

– Безусловно, Эндрик советовался с Анчелотти, а также обсуждал этот вопрос с Хаби Алонсо. Он еще совсем молод, а они – признанные триумфаторы как на поле, так и на тренерском мостике. Их наставления имеют для него колоссальное значение, – подчеркнул Фрейтас.