Рейтинг ATP. Сачко остался на 166-м месте, Шелтон обошел Оже-Альяссима

19 января ATP обновила мировой рейтинг во время Открытого чемпионата Австралии 2026 и после турниров АТР 250 в Аделаиде и Окленде.

Лидером остается Карлос Алькарас, следом за ним – Янник Синнер. Топ-3 замыкает Александр Зверев.

В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Феликса Оже-Альяссима и поднялся на седьмое место.

Победитель турнира в Аделаиде Томаш Махач улучшил 11 позиций и идет на 24-й строчке.

Чемпион в Окленде Якуб Меншик прибавила одно место – он 17-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко остался на 166-м месте.

Остальные украинцы потеряли позиции.

Украинцы в рейтинге АТР