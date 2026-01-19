Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Сачко остался на 166-м месте, Шелтон обошел Оже-Альяссима
ATP
19 января 2026, 18:04 | Обновлено 19 января 2026, 18:05
58
0

Рейтинг ATP. Сачко остался на 166-м месте, Шелтон обошел Оже-Альяссима

Карлос Алькарас и Янник Синнер начали Australian Open на первых двух позициях

19 января 2026, 18:04 | Обновлено 19 января 2026, 18:05
58
0
Рейтинг ATP. Сачко остался на 166-м месте, Шелтон обошел Оже-Альяссима
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

19 января ATP обновила мировой рейтинг во время Открытого чемпионата Австралии 2026 и после турниров АТР 250 в Аделаиде и Окленде.

Лидером остается Карлос Алькарас, следом за ним – Янник Синнер. Топ-3 замыкает Александр Зверев.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Феликса Оже-Альяссима и поднялся на седьмое место.

Победитель турнира в Аделаиде Томаш Махач улучшил 11 позиций и идет на 24-й строчке.

Чемпион в Окленде Якуб Меншик прибавила одно место – он 17-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко остался на 166-м месте.

Остальные украинцы потеряли позиции.

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Джокович успешно стартовал на Aus Open, одержав 100-ю победу в Мельбурне
Первая потеря топ-10: восьмой номер АТР досрочно завершил матч на Aus Open
рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Александр Зверев Новак Джокович Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Александр Бублик Виталий Сачко Вячеслав Белинский Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Георгий Кравченко Алексей Крутых Юрий Джавакян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18 января 2026, 23:57 22
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025

Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 19 января 2026, 11:20 38
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?

Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!

В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Теннис | 19.01.2026, 18:21
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 72
Футбол
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
18.01.2026, 05:05
Теннис
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем