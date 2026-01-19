Рейтинг ATP. Сачко остался на 166-м месте, Шелтон обошел Оже-Альяссима
Карлос Алькарас и Янник Синнер начали Australian Open на первых двух позициях
19 января ATP обновила мировой рейтинг во время Открытого чемпионата Австралии 2026 и после турниров АТР 250 в Аделаиде и Окленде.
Лидером остается Карлос Алькарас, следом за ним – Янник Синнер. Топ-3 замыкает Александр Зверев.
В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Феликса Оже-Альяссима и поднялся на седьмое место.
Победитель турнира в Аделаиде Томаш Махач улучшил 11 позиций и идет на 24-й строчке.
Чемпион в Окленде Якуб Меншик прибавила одно место – он 17-й.
Топ-10 рейтинга АТР
Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко остался на 166-м месте.
Остальные украинцы потеряли позиции.
Украинцы в рейтинге АТР
