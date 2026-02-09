Прошлогодняя чемпионка тысячника в Дохе снялась в 3-м сете стартового матча

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), где в 2025 году выиграла трофей.

Во втором раунде американка вышла на корт против бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия, WTA 418). Аманда проиграла второй сет на тай-брейке и после пяти геймов третьей партии снялась с поединка.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [3] – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7 (3:7), 1:4, RET., Анисимова

Во второй партии Аманда побеждала 3:0, но не сумела реализовать преимущество. После третьего гейма третьего сета Анисимова вызвала на корт врача и физио, а затем приняла решение не продолжать игру.

Анисимова покинет топ-5 рейтинга WTA по итогам турнира. Плишкова, которая в первом круге одолела Солану Сиерру, в LIVE-рейтинге уже идет на 265-й позиции. Слелующей соперницей Каролины будет победительница противостояния Тереза Валентова – Каролина Мухова.

Анисимова был в одной четвертий с украинкой Элиной Свитолиной. Теперь потенциальный путь Свитолиной до финала выглядит так: Даяна Ястремская, Эмма Наварро, Каролина Мухова, Ига Свентек.