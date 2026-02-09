Аталанта на домашнем поле обыграла новичка Серии А
«Кремонезе» уступил в матче со счетом 1:2
В поединке 24-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле одолела «Кремонезе». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Джевисс – Атлети Адзурри д'Италия» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Команда из Бергамо быстро захватила инициативу. Уже на 13-й минуте Никола Крстович открыл счет, а через двенадцать минут Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество «Аталанты». В конце матча хозяева могли забить в третий раз, однако гол Берата Джимсити не был засчитан из-за офсайда. В компенсированное время «Кремонезе» сумел сократить отставание — отличился Мортен Торсбю, но спастись гостям не удалось.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После этой победы «Аталанта» набрала 39 очков и идет седьмой в турнирной таблице. «Кремонезе» с 23 баллами занимает 16-е место, имея пять очков запаса над зоной вылета.
Серия А. 24-й тур.
Аталанта – Кремонезе – 2:1
Голы: Крстович, 13, Дзаппакоста, 25 – Торсбю, 90+4.
𝑾𝑰𝑵𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑰𝑵 𝑻𝑯𝑬 𝑹𝑨𝑰𝑵 🤩☔@Acqua_Lete | #AtalantaCremonese #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/ntzXev7CZD— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2026
