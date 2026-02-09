Во вторник, 10 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Вест Хэм

В общем, сезон складывается для команды плохо, однако в последних играх ей наконец удалось улучшить свои результаты. После 25 туров Премьер-лиги на балансе «молотобойцев» есть 23 зачетных пункта, позволяющих им занимать 18-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от безопасной 17-й позиции совсем не велико – всего 3 балла.

В Кубке Англии лондонцы одолели «КПР» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против «Бертона».

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в текущем сезоне также не слишком стабильны, однако с приходом Майкла Каррика клуб как будто ожил, выдав серию из 4-х побед подряд. В общей сложности, за 25 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 44 очка, позволяющих ей находиться на 4-м месте общего зачета. От 2-й и от 5-й позиции «МЮ» отделяет 6 и 5 очков соответственно.

В Кубке Англии «красные дьяволы» вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Вест Хэм» победил в 4/5 предыдущих матчах, такую ​​же статистику имеет «МЮ».

В последних 8-х играх МЮ сохранил ворота сухими лишь дважды.

«Вест Хэм» пропустил 48 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд. В общей сложности клуб имеет лишь 2 сухие игры в текущем сезоне чемпионата Англии.

«МЮ» забивал хотя бы 1 гол в каждом из последних 14-х матчей.

Прогноз

Обе команды набрали довольно неплохую форму, поэтому победителя определить будет непросто. Однако вот головы они всегда забивают немало, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).