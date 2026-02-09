Шахтер готов отпустить двух футболистов в другой клуб УПЛ
Марьян Фарина и Антон Глущенко могут продолжить карьеру в Кудровке
«Кудровка» интересуется двумя футболистами донецкого «Шахтера»: защитником Марьяном Фариной и вингером Антоном Глущенко. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».
По информации источника, «горняки» готовы отпустить обоих игроков. Фарина уже дал зеленый свет на переход, Глущенко пока обдумывает этот вариант продолжения карьеры.
В сезоне 2025/26 Марьян Фарина провел 2 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Антона Глущенко 5 сыгранных поединков и 1 забитый мяч.
Ранее «Шахтер» исключил Марьяна Фарину из заявки на Лигу конференций.
