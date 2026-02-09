Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер готов отпустить двух футболистов в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 22:30 |
Марьян Фарина и Антон Глущенко могут продолжить карьеру в Кудровке

ФК Шахтер. Марьян Фарина

«Кудровка» интересуется двумя футболистами донецкого «Шахтера»: защитником Марьяном Фариной и вингером Антоном Глущенко. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, «горняки» готовы отпустить обоих игроков. Фарина уже дал зеленый свет на переход, Глущенко пока обдумывает этот вариант продолжения карьеры.

В сезоне 2025/26 Марьян Фарина провел 2 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Антона Глущенко 5 сыгранных поединков и 1 забитый мяч.

Ранее «Шахтер» исключил Марьяна Фарину из заявки на Лигу конференций.

Антон Глущенко Марьян Фарина Шахтер Донецк Кудровка трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: INSIDE UPL
