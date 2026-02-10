С лидером Шахтера провел переговоры прославленный клуб

Инсайдер Экрем Конур сообщил, что бразильский «Флуминенсе» выходил на контакт с форвардом донецкого «Шахтера» Кауаном Элиасом относительно возможного возвращения нападающего на родину.

По информации источника, сам футболист не заинтересован в трансфере на этом этапе карьеры и считает, что возвращаться в Бразилию ему пока рано. В то же время «Флуминенсе» продолжает следить за ситуацией, но окончательное слово остается за игроком.

«Шахтер» приобрел Кауана Элиаса у того же «Флуминенсе» в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.