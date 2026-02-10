Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 00:11 |
559
0

Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб

Антон Глущенко проведет вторую часть сезона в «Кудровке»

10 февраля 2026, 00:11 |
559
0
Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
ФК Шахтер. Антон Глущенко

Футболист донецкого «Шахтера» продолжит карьеру в составе новичка чемпионата Украины по футболу – «Кудровке».

Как сообщает ТаТоТаке, 9 февраля в расположении новичка УПЛ появился Антон Глущенко. Ожидается, что 21-летний хавбек, чей контракт в «Шахтере» истекает летом 2028 года, проведет второй круг текущего сезона в «Кудровке» на правах аренды.

Отмечается, что из футболистов донецкого клуба вместе с «Кудровкой» зимой некоторое время тренировался только молодой опорник Александр Башмарин.

В этом сезоне в активе Глущенко пять матчей за донецкий клуб и один гол.

По теме:
С лидером Шахтера провел переговоры прославленный клуб
Шахтер готов отпустить двух футболистов в другой клуб УПЛ
Вскоре Нагорняк определится с двумя новичками Эпицентра
Антон Глущенко Кудровка трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри
Футбол | 09 февраля 2026, 23:44 0
Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри
Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри

Матч завершился со счетом 2:0

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Футбол | 09 февраля 2026, 14:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную

Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Футбол | 09.02.2026, 21:01
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 5
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 2
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 10
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем