Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб

Футболист донецкого «Шахтера» продолжит карьеру в составе новичка чемпионата Украины по футболу – «Кудровке».

Как сообщает ТаТоТаке, 9 февраля в расположении новичка УПЛ появился Антон Глущенко. Ожидается, что 21-летний хавбек, чей контракт в «Шахтере» истекает летом 2028 года, проведет второй круг текущего сезона в «Кудровке» на правах аренды.

Отмечается, что из футболистов донецкого клуба вместе с «Кудровкой» зимой некоторое время тренировался только молодой опорник Александр Башмарин.

В этом сезоне в активе Глущенко пять матчей за донецкий клуб и один гол.