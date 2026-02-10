Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
Антон Глущенко проведет вторую часть сезона в «Кудровке»
Футболист донецкого «Шахтера» продолжит карьеру в составе новичка чемпионата Украины по футболу – «Кудровке».
Как сообщает ТаТоТаке, 9 февраля в расположении новичка УПЛ появился Антон Глущенко. Ожидается, что 21-летний хавбек, чей контракт в «Шахтере» истекает летом 2028 года, проведет второй круг текущего сезона в «Кудровке» на правах аренды.
Отмечается, что из футболистов донецкого клуба вместе с «Кудровкой» зимой некоторое время тренировался только молодой опорник Александр Башмарин.
В этом сезоне в активе Глущенко пять матчей за донецкий клуб и один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился со счетом 2:0
Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак