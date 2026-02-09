Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер заработает невероятные деньги от трансфера Анатолия Трубина
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 23:14 |
1225
1

Шахтер заработает невероятные деньги от трансфера Анатолия Трубина

В соглашении с «Бенфикой» прописаны 40% от будущего трансфера

09 февраля 2026, 23:14 |
1225
1 Comments
Шахтер заработает невероятные деньги от трансфера Анатолия Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолій Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин благодаря своей выдающейся игре может получить повышение и покинуть «Бенфику».

Как сообщает ТаТоТаке, при продаже вратаря в «Бенфику» за 10 миллионов евро «Шахтер» добился солидного бонуса за будущую перепродажу футболиста. В соглашении прописано 40% бонусов за будущую перепродажу.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 35 матчей, забил один гол, отдал один ассист, пропустил 27 мячей и 18 раз сохранил ворота на замке.

По теме:
С лидером Шахтера провел переговоры прославленный клуб
Шахтер готов отпустить двух футболистов в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер из УПЛ перешел в зарубежный клуб
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09 февраля 2026, 09:39 8
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»

Джеймс Тони снова сделал громкое заявление

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09 февраля 2026, 19:18 5
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс

Александр отметился голом в товарищеском матче против «Телстара»

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 09.02.2026, 23:52
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 09.02.2026, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанат Шахтера
А если за 200 млн продадут , Шахтер получит 80 млн🔥
Ответить
0
Популярные новости
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем