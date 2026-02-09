Шахтер заработает невероятные деньги от трансфера Анатолия Трубина

Украинский вратарь Анатолий Трубин благодаря своей выдающейся игре может получить повышение и покинуть «Бенфику».

Как сообщает ТаТоТаке, при продаже вратаря в «Бенфику» за 10 миллионов евро «Шахтер» добился солидного бонуса за будущую перепродажу футболиста. В соглашении прописано 40% бонусов за будущую перепродажу.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 35 матчей, забил один гол, отдал один ассист, пропустил 27 мячей и 18 раз сохранил ворота на замке.