Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Вратарь может покинуть лиссабонский клуб
Лиссабонская «Бенфика» готова продать своего украинского вратаря Анатолия Трубина, однако хочет получить за него немалые деньги, сообщает Glorioso1904.
Так, продать 24-летнего голкипера португальский гранд планирует как минимум за 40 млн евро. В то же время отмечается, что трансфер украинца, вероятно, состоится не в зимнее трансферное окно, а уже летом.
В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 28 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Сообщалось, что Трубин вошел в десятку самых дорогих вратарей мира.
