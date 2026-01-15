Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Португалия
15 января 2026, 19:16 | Обновлено 15 января 2026, 20:05
1829
0

Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца

Вратарь может покинуть лиссабонский клуб

15 января 2026, 19:16 | Обновлено 15 января 2026, 20:05
1829
0
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» готова продать своего украинского вратаря Анатолия Трубина, однако хочет получить за него немалые деньги, сообщает Glorioso1904.

Так, продать 24-летнего голкипера португальский гранд планирует как минимум за 40 млн евро. В то же время отмечается, что трансфер украинца, вероятно, состоится не в зимнее трансферное окно, а уже летом.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 28 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Сообщалось, что Трубин вошел в десятку самых дорогих вратарей мира.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ОФИЦИАЛЬНО. Челси потерял аргентинского полузащитника. Его забрал клуб АПЛ
Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 18
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15 января 2026, 12:11 9
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников

Сергей Соколовский потерпел второе поражение подряд

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Футбол | 15.01.2026, 17:15
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем