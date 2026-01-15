Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца

Лиссабонская «Бенфика» готова продать своего украинского вратаря Анатолия Трубина, однако хочет получить за него немалые деньги, сообщает Glorioso1904.

Так, продать 24-летнего голкипера португальский гранд планирует как минимум за 40 млн евро. В то же время отмечается, что трансфер украинца, вероятно, состоится не в зимнее трансферное окно, а уже летом.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 28 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Сообщалось, что Трубин вошел в десятку самых дорогих вратарей мира.