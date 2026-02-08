8 февраля в 18:30 состоится главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль – Манчестер Ситина домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Арне Слот и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу в этом матче.

Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (56 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 47), МЮ (44), Челси (43), Ливерпуль, Брентфорд (по 39).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.