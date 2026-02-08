Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
08 февраля 2026, 16:43 |
62
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити

8 февраля в 18:30 пройдет центральный поединок 25-го тура чемпионата Англии

08 февраля 2026, 16:43 |
62
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
Коллаж Sport.ua

8 февраля в 18:30 состоится главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль – Манчестер Ситина домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арне Слот и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу в этом матче.

Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (56 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 47), МЮ (44), Челси (43), Ливерпуль, Брентфорд (по 39).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»
Ньюкасл – Брентфорд – 2:3. Матч с участием украинца. Видео голов и обзор
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Футбол | 08 февраля 2026, 14:05 0
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону

Мичел признал, что контракт сейчас не обсуждается

Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 11:08 4
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026

Биатлонистка поддержала свою сестру Александру перед гонкой-открытием

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 23
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 2
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем