Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
8 февраля в 18:30 пройдет центральный поединок 25-го тура чемпионата Англии
8 февраля в 18:30 состоится главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль – Манчестер Ситина домашней арене Энфилд в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арне Слот и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу в этом матче.
Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (56 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 47), МЮ (44), Челси (43), Ливерпуль, Брентфорд (по 39).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
