Нидерланды08 февраля 2026, 17:42 |
489
0
В один день в чемпионате Нидерландов сыграли сразу два украинца
Вспомним всех украинских футболистов, игравших в Эредивизи
08 февраля 2026, 17:42 |
489
0
В чемпионате Нидерландов в один день сыграли сразу два украинца.
Артем Степанов во второй раз появился в составе Утрехта, а Александр Зинченко сыграл первый матч за Аякс и 13-й в Эредивизи.
В этой связи вспомним всех украинских футболистов, которые в разное время выступали в чемпионате Нидерландов.
Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов
- 205 – Евгений Левченко (104 – Гронинген, 45 – Камбур, 27 – Витесс, 19 – Виллем II, 10 – Спарта)
- 107 – Руслан Валеев (107 – Де Графсхап)
- 56 – Денис Олейник (56 – Витесс)
- 13 – Александр Зинченко (12 – ПСВ, 1 – Аякс)
- 11 – Александр Яковенко (11 – Дэн Гаг)
- 4 – Андрей Демченко (4 – Аякс)
- 3 – Сергей Погодин (3 – Рода)
- 2 – Артем Степанов (2 – Утрехт)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2026, 07:33 3
Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 13
«Милан» следит за украинским игроком
Футбол | 08.02.2026, 10:44
Олимпийские игры | 08.02.2026, 16:20
Футбол | 08.02.2026, 17:15
Комментарии 0
Популярные новости
07.02.2026, 17:00 1
07.02.2026, 06:02 1
07.02.2026, 05:32 11
07.02.2026, 10:22 12
06.02.2026, 20:24
07.02.2026, 08:12 6
07.02.2026, 22:31 3
08.02.2026, 03:50