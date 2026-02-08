В один день в чемпионате Нидерландов сыграли сразу два украинца

В чемпионате Нидерландов в один день сыграли сразу два украинца.

Артем Степанов во второй раз появился в составе Утрехта, а Александр Зинченко сыграл первый матч за Аякс и 13-й в Эредивизи.

В этой связи вспомним всех украинских футболистов, которые в разное время выступали в чемпионате Нидерландов.

Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов