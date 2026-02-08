Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
В один день в чемпионате Нидерландов сыграли сразу два украинца

Вспомним всех украинских футболистов, игравших в Эредивизи

ФК Аякс. Александр Зинченко

В чемпионате Нидерландов в один день сыграли сразу два украинца.

Артем Степанов во второй раз появился в составе Утрехта, а Александр Зинченко сыграл первый матч за Аякс и 13-й в Эредивизи.

В этой связи вспомним всех украинских футболистов, которые в разное время выступали в чемпионате Нидерландов.

Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов

  • 205 – Евгений Левченко (104 – Гронинген, 45 – Камбур, 27 – Витесс, 19 – Виллем II, 10 – Спарта)
  • 107 – Руслан Валеев (107 – Де Графсхап)
  • 56 – Денис Олейник (56 – Витесс)
  • 13 – Александр Зинченко (12 – ПСВ, 1 – Аякс)
  • 11 – Александр Яковенко (11 – Дэн Гаг)
  • 4 – Андрей Демченко (4 – Аякс)
  • 3 – Сергей Погодин (3 – Рода)
  • 2 – Артем Степанов (2 – Утрехт)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
