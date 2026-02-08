Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
08 февраля 2026, 18:45
Зинченко узнал свою оценку за дебют за Аякс

Украинец вышел на поле на 76-й минуте

Зинченко узнал свою оценку за дебют за Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко получил оценки за свой дебютный матч в составе «Аякса».

Амстердамский гранд встретился с «АЗ» Алкмаар, поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Зинченко вышел на поле на 76-й минуте. результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 6.1 и 7.0 баллов соответственно.

Лучшим по версии WhoScored стал защитник «АЗ» Ваутер Гус, отличившийся голом и получивший оценку 7.5. SofaScore выделил вратаря «Аякса» Витезслава Яроша оценкой 7.9.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
