Зинченко узнал свою оценку за дебют за Аякс

Украинский защитник Александр Зинченко получил оценки за свой дебютный матч в составе «Аякса».

Амстердамский гранд встретился с «АЗ» Алкмаар, поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Зинченко вышел на поле на 76-й минуте. результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 6.1 и 7.0 баллов соответственно.

Лучшим по версии WhoScored стал защитник «АЗ» Ваутер Гус, отличившийся голом и получивший оценку 7.5. SofaScore выделил вратаря «Аякса» Витезслава Яроша оценкой 7.9.