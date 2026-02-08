Украина. Премьер лига08 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 11:47
2074
10
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Владислав Бабогло стал новым капитаном «львов»
08 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 11:47
2074
Львовские Карпаты избрали нового капитана после языкового скандала на учебно-тренировочных сборах в Турции, где Денис Мирошниченко неожиданно заговорил по-русски.
По официальной информации, по итогам командного голосования новым капитаном «зелено-белых» был избран центральный защитник Владислав Бабогло.
Сообщается, что «львы» избрали новых вице-капитанов. Эдсон и Амвросий Чачуа будут выводить команду с капитанской повязкой в отсутствие Бабогло.
Ранее Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2026, 17:00 0
Причиной стали плохие погодные условия
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 08:27 2
За чем следить во второй день зимней Олимпиады
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Футбол | 08.02.2026, 10:38
Популярные новости
07.02.2026, 19:12 1
07.02.2026, 01:02 1
06.02.2026, 09:10 12
07.02.2026, 08:12 6
06.02.2026, 20:24
Бокс
07.02.2026, 03:02 39
07.02.2026, 02:32
А в окопах наших на русском (не росийском, которого нет в природе) много кто говорит.
Может их отозвать на переподготовку в Закарпатье?