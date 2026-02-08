Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции

Львовские Карпаты избрали нового капитана после языкового скандала на учебно-тренировочных сборах в Турции, где Денис Мирошниченко неожиданно заговорил по-русски.

По официальной информации, по итогам командного голосования новым капитаном «зелено-белых» был избран центральный защитник Владислав Бабогло.

Сообщается, что «львы» избрали новых вице-капитанов. Эдсон и Амвросий Чачуа будут выводить команду с капитанской повязкой в ​​отсутствие Бабогло.

Ранее Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции.