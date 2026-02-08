Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 11:47
2074
10

Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции

Владислав Бабогло стал новым капитаном «львов»

08 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 11:47
2074
10 Comments
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
ФК Карпаты.

Львовские Карпаты избрали нового капитана после языкового скандала на учебно-тренировочных сборах в Турции, где Денис Мирошниченко неожиданно заговорил по-русски.

По официальной информации, по итогам командного голосования новым капитаном «зелено-белых» был избран центральный защитник Владислав Бабогло.

Сообщается, что «львы» избрали новых вице-капитанов. Эдсон и Амвросий Чачуа будут выводить команду с капитанской повязкой в ​​отсутствие Бабогло.

Ранее Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции.

По теме:
Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
Владислав Бабогло Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Амбросий Чачуа чемпионат Украины по футболу Денис Мирошниченко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Футбол | 07 февраля 2026, 17:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали

Причиной стали плохие погодные условия

Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 08:27 2
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий

За чем следить во второй день зимней Олимпиады

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Футбол | 08.02.2026, 10:38
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FCDK8841
мовний скандал
Ответить
+2
Перець
Не смішіть людей 
Ответить
+1
MaximusOne
Костюк динамівцям теж установи дає на російській, щось не чув щоб це був скандал. Фаріон вже немає, а її діло живе...
Ответить
0
Павло
Рубрика "турецькі гуморески" 
Ответить
0
Lesovij7
Ахах
Ответить
-1
zelc006
Щось вони там темнять. Не хочуть правду говорить!
Ответить
-1
Славик Круссер
Молдован по молдавски будет настраивать?)
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Я думал турки заставили всех говорить на турецком. 
А в окопах наших на русском (не росийском, которого нет в природе) много кто говорит. 
Может их отозвать на переподготовку в Закарпатье?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 39
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем