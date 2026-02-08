ФОТО. Как Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси

7 февраля в Турции Шахтер одержал разгромную победу в контрольном матче с грузинским Динамо Тбилиси (7:2).

На третий спарринг зимнего межсезонья Арда Туран выбрал такой стартовый состав: Ризнык вернулся в ворота, центральные защитники – Матвиенко и Грам, на флангах действовали Винисиус Тобиас и Азаров, в середине поля вышли Марлон Гомес, Бондаренко и Педриньо, на позициях вингеров играли Лукас и Эгиналду, центрфорвард – Кауан Элиас.

Матч начался не по сценарию оранжево-черных: как и в предыдущем поединке, уже на 2-й минуте они пропустили мяч в собственные ворота – после передачи с правого фланга Георгий Харебашвили ударом с лета поразил левый угол (1:0). Донецкая команда сразу же пошла отыгрываться – опасными были удары Лукаса (парировал вратарь) и Педриньо (над перекладиной и рядом со штангой). А на 17-й минуте давление дало результат: Эгиналду на левом фланге штрафной разобрался с оппонентами и отдал в центр, а Кауан Элиас в одно касание пробил в ближний угол (1:1).

А уже на 21-й минуте подопечные Арды Турана вышли вперед: под прессингом Кауана Элиаса защитник грузин Угрехелидзе настолько неудачно отдал пас назад своему вратарю, что мяч залетел в сетку (2:1). В середине тайма игра успокоилась, а следующий игровой отрезок прошел в позиционной борьбе. Однако ближе к перерыву команды вновь активизировались и обменялись голами.

На 41-й минуте Осеи подстерег ошибку донецкой команды на собственной половине поля и издалека перебросил Ризныка, сравняв счет (2:2). Однако вскоре Марлон Гомес прорвался левым краем в штрафную, где был сбит соперником, и Артем Бондаренко мощным ударом в правый нижний угол прошил кипера тбилисцев (3:2) – первая половина за Шахтером.

В перерыве тренерский штаб оранжево-черных произвел пять замен: на поле появились Твардовский, Бондарь, Конопля, Педро Энрике и Назарина. И именно свежие игроки в самом начале второго тайма организовали четвертый гол: на 48-й минуте Педро Энрике отдал пас Егору Назарине, который мощным диагональным ударом из-за пределов штрафной площади попал в правый угол (4:2).

А уже на 50-й минуте горняки довели разницу в счете до крупной: красивая комбинация с участием половины команды завершилась скидкой Марлона Гомеса и бильярдным ударом Лукаса с линии штрафной под левую штангу (5:2).

После этого Арда Туран произвел еще шесть замен: в игру вошли Фарина, Изаки, Глущенко, Невертон, Проспер и Мейреллиш. И на 63-й минуте дончане отличились снова: Педро Энрике навесил с левого фланга, а Проспер Оба ударом головой под перекладину впервые забил в футболке Шахтера (6:2).

После такого бурного начала темп игры несколько снизился, хотя украинская команда продолжала полностью контролировать ход событий на поле. Еще несколько опасных подходов горняков к воротам соперника остались без завершения, а динамовцы считанные разы доходили до владений Твардовского, однако никаких проблем защите и киперу дончан не создали.

А вот оранжево-черные в конце встречи решили поставить восклицательный знак в этом спарринге: на 87-й минуте Егор Назарина прямым штрафным ударом с левого угла штрафной площади положил мяч точно под ближнюю штангу (7:2).

Шахтер в своем третьем контрольном матче зимних сборов одержал яркую и убедительную победу над тбилисским Динамо (7:2). Следующий спарринг горняки проведут во вторник, 10 февраля, против черкасского ЛНЗ. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026

Анталья (Турция), Мардан Стэдиум, 100 зрителей

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (3:2)

Голы: 0:1 Г. Харебашвили (2), 1:1 Кауан Элиас (17), 2:1 Угрехелидзе (21, автогол), 2:2 Осеи (41), 3:2 Бондаренко (44, пен.), 4:2 Назарина (48), 5:2 Лукас (50), 6:2 Проспер (63), 7:2 Назарина (87)

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Конопля, 46), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (к) (Фарина, 61), Азаров (Педро Энрике, 46), Марлон Гомес (Изаки, 61), Бондаренко (Глущенко, 61), Педриньо (Назарина, 46), Лукас (Проспер, 61), Эгиналду (Невертон, 61), Кауан Элиас (Мейреллиш, 61)

Видео матча

Инфографика

Фотогалерея