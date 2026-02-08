Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Мичел признал, что контракт сейчас не обсуждается
Тренер Жироны Мичел не исключает, что может быть уволен из команды, если по итогам сезона не удастся выполнить главную задачу и остаться в элитном дивизионе чемпионата Испании.
«Не обсуждаем с клубом новый контракт, потому что имеем сложную ситуацию в таблице. Нужно сосредоточиться на задаче в Ла Лиге. Посмотрим, что будет дальше, но нельзя обсуждать контракт, пока мы не гарантировали себе выживание».
«Я много раз говорил, что это самый лучший период в моей тренерской карьере. Я счастлив в Жироне», – сказал Мичел.
Контракт наставника истекает летом 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Стасису Баранаускасу было 63 года