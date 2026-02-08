Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону

Тренер Жироны Мичел не исключает, что может быть уволен из команды, если по итогам сезона не удастся выполнить главную задачу и остаться в элитном дивизионе чемпионата Испании.

«Не обсуждаем с клубом новый контракт, потому что имеем сложную ситуацию в таблице. Нужно сосредоточиться на задаче в Ла Лиге. Посмотрим, что будет дальше, но нельзя обсуждать контракт, пока мы не гарантировали себе выживание».

«Я много раз говорил, что это самый лучший период в моей тренерской карьере. Я счастлив в Жироне», – сказал Мичел.

Контракт наставника истекает летом 2026 года.