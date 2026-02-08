Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Если Сергей Ребров посчитает нужным, меня вызовут»

Еще несколько лет назад о Егоре Твердохлебе знали немногие, но его карьерный рост оказался стремительным. «Минай» для атакующего полузащитника стал трамплином наверх. Уже в «Кривбассе» футболист раскрылся в полной мере, став одни из лидеров коллектива. Многие специалисты даже призывали наставника сборной Украины Сергея Реброва обратить свой взор на этого исполнителя.

Нынешней зимой Твердохлиб пошел еще выше, подписал контракт с лидером УПЛ черкасским ЛНЗ. О своих первых шагах в новой команде, причинах ухода из «Кривбаса» и планах на будущее Егор рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Егор, как проходить твоя адаптация в ЛНЗ, или она уже закончилась?

– В принципе, все прошло быстро. Некоторых партнеров по команде я знал раньше, которые мне и помогли быстрее освоиться. Больше адаптация, я бы сказал, идет к тренировочному процессу. Хотя и здесь, думаю, все идет нормально.

– С кем в ЛНЗ ты дружишь?

– Я меня со всеми ребятами сложились нормальные отношения, просто, как я уже сказал Денис Кузык, Александр Драмбаев больше уделяли мне внимание на первых порах, так мы вместе выступали в Кривом Роге.

– «Кривбассу» ты отдал два года. Хотелось изменений?

– Да. Я стремился к новому вызову, испытывал желание получить новые эмоции. Я благодарен «Кривбассу» и всем людям, которые там были рядом. Там я провел пока свои лучшие футбольные годы.

– Почему именно ЛНЗ?

– Наверное, потому, что этот клуб больше других хотел видеть меня в своем составе. Мне и самому было интересно попробовать свои силы в этой амбициозной команде, которая ставит перед собой самые высокие цели.

ЛНЗ. Виталий Пономарев

– После подписания контракта ты наверняка имел разговор с наставником команды Виталием Пономаревым. Где он хочет видеть тебя на поле?

– Действительно, с тренером мы обстоятельно поговорили, и могу сказать, что в ЛНЗ у меня будут совсем другие функции.

– Можно поподробнее?

– В «Кривбассе» Патрик ван Леувен видел меня в роли атакующего полузащитника, чтобы я был на мяче, отдавал передачи и при возможности вбегал в свободные зоны. А вот Виталий Юрьевич на данном этапе хочет, чтобы я действовал центральным нападающим. Как будет дальше, не знаю, но пока так. Поэтому и функции на футбольном поле сейчас у меня другие. Я должен цепляться за мяч, перекрывать зоны при обороне.

– Сильно ли разнится видение футбола Патрика ван Леувена и Виталия Пономарева?

– Кардинально. Нидерландский специалист делал акцент на атаке. В «Кривбассе» нужно было больше забить, чем пропустить. В ЛНЗ же больше внимания уделяется обороне. Здесь важно не пропустить, компактно действовать. Если не пропустил, уже не проиграл, а впереди шанс для взятия ворот обязательно будет.

– ЛНЗ сейчас лидер УПЛ. Руководство хочет, чтобы все так и закончилось?

– Со мной не эту тему не общались (улыбается). Однако любая команда, которая хочет расти, будет стремиться к наилучшему результату. Уверен, что в ЛНЗ все хотят быть, как можно выше в турнирной таблице.

– Во второй части чемпионата вашим главным конкурентом будет «Шахтер» или еще кто-то сможет вклиниться в эту борьбу?

– Впереди еще практически половина дистанции, поэтому случиться может все, что угодно. Я не сомневаюсь в силе «Полесья» или «Динамо». Также нельзя сбрасывать со счетов «Кривбасс», «Колос» и «Металлист 1925». Весной в УПЛ будет интересная борьба.

– Что станет решающим в этом соперничестве?

– Все зависит от нас. ЛНЗ будет отталкиваться от своей игры. А уже ближе к концу сезона будем видеть, на что мы можем претендовать. Сейчас рано делать какие-то прогнозы, да я и не любитель этого.

Шахтер. Николай Матвиенко

– Учитывая твою новую роль на поле, ты будешь еще ближе к защитникам соперника. Какого игрока этого амплуа ты считаешь самым сильным в Украине?

– Сложно так сразу сказать. Наверное, Николай Матвиенко, которого сложно обыграть один в один, к тому же и с мячом защитник «Шахтера» хорошо работает. Не могу не отметить и защиту ЛНЗ в комплексе, что я прочувствовал на своем опыте, выступая за «Кривбасс». Достаточно сказать, оборона черкасской команды лучшая в УПЛ. Сложно найти щели в этих построениях. Это единственная команды, которой я не забивал (улыбается).

– На протяжении последних полутора лет ты демонстрируешь стабильный уровень игры. О сборной Украины думаешь?

– Я на этом не зацикливаюсь. Моя задача играть и показывать качественный футбол, тот футбол, который от меня требует главный тренер. Если Сергей Ребров посчитает, что я смогу чем-то помочь национальной команде, меня вызовут, ни больше, ни меньше.

– Спросил тебя об этом потому, что уже не от одного специалиста слышал, что Егор Твердохлеб заслужил быть вызван в сборную, поскольку в атаке сине-желтых время от времени возникают проблемы.

– Если речь идет о нападающих, то это не совсем моя позиция. Да, сейчас я на острие, но к этой роли нужно привыкнуть. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошая ли это идея, покажет время.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

– Кстати, какая самая сильная сторона футболиста Егора Твердохлеба?

– Думаю, самоотдача и голевое чутье.

– Тебе лучше забить или отдать голевую передачу?

– Для уверенности, думаю, забить (улыбается). Но если партнер будет в лучшем положении, я всегда отдам ему пас.

– Кто из европейских футболистов тебе нравится на позиции восьмерки или, скажем, десятки?

– Джуд Беллингем. Этот исполнитель «Реала» в каждом поединке проделывает огромный объем работы. Он хорошо отрабатывает в обороне и классно справляется со своими прямыми обязанностями. При своих габаритах он обладает великолепной техникой и скоростью.