Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля матч 23-го тура Ла Лиги
В субботу, 7 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Севилья – Жирона
