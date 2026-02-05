В субботу, 7 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ