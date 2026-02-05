Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Севилья
07.02.2026 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 февраля 2026, 22:53 |
121
0

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля матч 23-го тура Ла Лиги

05 февраля 2026, 22:53 |
121
0
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 7 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Севилья – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Севилья - Жирона Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
