Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Унаи Эмери может возглавит мадридский гранд
Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает TopSkilla Sport UK.
По информации источника, руководство испанского гранда уже связалось с 54-летним тренером клуба Английской Премьер-лиги. Эмери рассматриваю как замену Альваро Арбелоа на сезон 2026/27.
Мадридский «Реал» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 54 балла и отставание от «Барселоны» на один пункт. В 1/16 финала Лиги чемпионов команду Арбеола ожидает «Бенфика».
Ранее сообщалось о том, что УЕФА принял важное решение перед матчем «Реала» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.
