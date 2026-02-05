Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 февраля 2026, 23:33 |
Унаи Эмери может возглавит мадридский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает TopSkilla Sport UK.

По информации источника, руководство испанского гранда уже связалось с 54-летним тренером клуба Английской Премьер-лиги. Эмери рассматриваю как замену Альваро Арбелоа на сезон 2026/27.

Мадридский «Реал» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 54 балла и отставание от «Барселоны» на один пункт. В 1/16 финала Лиги чемпионов команду Арбеола ожидает «Бенфика».

Ранее сообщалось о том, что УЕФА принял важное решение перед матчем «Реала» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.

