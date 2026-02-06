Стал известен последний полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26

Телстар стал последним участником стадии 1/2 финала Кубка Нидерландов 2025/26.

В четвертьфинале команда выиграла домагний матч у Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1.

Голы за Телстар забили Суфиане Хетли и Джефф Хардевельд (пенальти). У гостей отличился Альфонс Сампстед.

Помимо Телстара, в полуфинале Кубка Нидерландов также сіграют Неймеген, ПСВ и АЗ Алкмаар.

Кубок Нидерландов 2025/26. 1/2 финала, 5 февраля

Телстар – Гоу Эхед Иглс – 2:1

Голы: Хетли, 45, Хардевельд, 59 (пен.) – Сампстед, 52

Видеообзор матча (смотреть на YouTube)