Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стал известен последний полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26

Телстар переиграл Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1 в матче 1/4 финала турнира

Стал известен последний полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26
Телстар стал последним участником стадии 1/2 финала Кубка Нидерландов 2025/26.

В четвертьфинале команда выиграла домагний матч у Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1.

Голы за Телстар забили Суфиане Хетли и Джефф Хардевельд (пенальти). У гостей отличился Альфонс Сампстед.

Помимо Телстара, в полуфинале Кубка Нидерландов также сіграют Неймеген, ПСВ и АЗ Алкмаар.

Кубок Нидерландов 2025/26. 1/2 финала, 5 февраля

Телстар – Гоу Эхед Иглс – 2:1

Голы: Хетли, 45, Хардевельд, 59 (пен.) – Сампстед, 52

Видеообзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Йефф Хардевельд (Телстар).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонс Сампстед (Гоу Эхед Иглс), асcист Виктор Эдвардсен.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Soufiane Hetli (Телстар), асcист Tyrese Noslin.
Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс – 3:0. Наказали за ошибку. Видео голов
Забили три, но проиграли. Металлист 1925 в спарринге уступил Хаммарбю
