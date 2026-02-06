Стал известен последний полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26
Телстар переиграл Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1 в матче 1/4 финала турнира
Телстар стал последним участником стадии 1/2 финала Кубка Нидерландов 2025/26.
В четвертьфинале команда выиграла домагний матч у Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1.
Голы за Телстар забили Суфиане Хетли и Джефф Хардевельд (пенальти). У гостей отличился Альфонс Сампстед.
Помимо Телстара, в полуфинале Кубка Нидерландов также сіграют Неймеген, ПСВ и АЗ Алкмаар.
Кубок Нидерландов 2025/26. 1/2 финала, 5 февраля
Телстар – Гоу Эхед Иглс – 2:1
Голы: Хетли, 45, Хардевельд, 59 (пен.) – Сампстед, 52
