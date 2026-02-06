Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 02:02 |
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо

Моргун, Рубчинский и Тымчик вернулись в общую группу

06 февраля 2026, 02:02 |
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
ФК Динамо

В основной состав киевского «Динамо» добавились три игрока, которые восстановились после травм.

«Динамо» объявило о возвращении в общую группу Валентина Моргуна, Александра Тымчика и Валентина Рубчинского на зимних сборах в Турции.

Вратарь Моргун в этом сезоне провел 3 матча, пропустив 6 голов, правый защитник Тимчик сыграл 15 поединков, а центральный полузащитник Рубчинский принял участие в 5 играх.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» стремится подписать хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
