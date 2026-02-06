Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо

В основной состав киевского «Динамо» добавились три игрока, которые восстановились после травм.

«Динамо» объявило о возвращении в общую группу Валентина Моргуна, Александра Тымчика и Валентина Рубчинского на зимних сборах в Турции.

Вратарь Моргун в этом сезоне провел 3 матча, пропустив 6 голов, правый защитник Тимчик сыграл 15 поединков, а центральный полузащитник Рубчинский принял участие в 5 играх.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» стремится подписать хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского.