Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Моргун, Рубчинский и Тымчик вернулись в общую группу
В основной состав киевского «Динамо» добавились три игрока, которые восстановились после травм.
«Динамо» объявило о возвращении в общую группу Валентина Моргуна, Александра Тымчика и Валентина Рубчинского на зимних сборах в Турции.
Вратарь Моргун в этом сезоне провел 3 матча, пропустив 6 голов, правый защитник Тимчик сыграл 15 поединков, а центральный полузащитник Рубчинский принял участие в 5 играх.
Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» стремится подписать хавбека «Динамо» Валентина Рубчинского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом
Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!