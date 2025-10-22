Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 07:58 |
6362
5

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

22 октября 2025, 07:58 |
6362
5 Comments
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский может ближайшей зимой сменить клубную прописку.

По информации источника, «Полесье» зимой стремится получить нового опорного полузащитника. Одним из главных претендентов на это место является Валентин Рубчинский, это пожелание главного тренера житомирян Руслана Ротаня.

«Динамо» будет готово отпустить игрока только в аренду без права выкупа, так как в будущем рассчитывает на него.

В этом сезоне Рубчинский на поле еще не выходил.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вспомнил процесс исчезновения «Днепра-1».

По теме:
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE
Зинченко зимой может сменить клуб. Известно, куда перейдет украинец
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча
Валентин Рубчинский трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Футбол | 22 октября 2025, 07:15 0
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского

У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру

Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21 октября 2025, 19:02 5
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах

Главный тренер «Карпат» не должен расстраивать боссов

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Лошки, продайте його в Полісся, а за бабки купіть Бруніньо в КЛ, менеджмент ДК як завжди лошки, нічо не шарять. 
Я вже й забув що в Динамо є такий гравець, правда він не опорний півзахисник, як зазначено в статті, хоча Ротань використовував його на Олімпіаді як опорного, через нестачу гравців на цю позицію. Ребров свого часу в ДК теж Рибалку використовува як опорника, але а збірній грає з класичними опорниками, а не софт розпасовщиками, тому що такий варіант робочий тільки якщо твоя команда набагато сильніша за суперників з якими грає.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Паша Мех
Ну разве что в аренду 
Правильно что без права выкупа!!
Валик ещё нам пригодится 
Он и счас каши бы не испортил....
Ответить
0
Iigor6583
Скільки ж цих динамівців є в командах упл ? А гідну команду ДК зліпити не можуть.
Ответить
0
Популярные новости
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 55
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем