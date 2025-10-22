Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир
Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский может ближайшей зимой сменить клубную прописку.
По информации источника, «Полесье» зимой стремится получить нового опорного полузащитника. Одним из главных претендентов на это место является Валентин Рубчинский, это пожелание главного тренера житомирян Руслана Ротаня.
«Динамо» будет готово отпустить игрока только в аренду без права выкупа, так как в будущем рассчитывает на него.
В этом сезоне Рубчинский на поле еще не выходил.
Ранее полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вспомнил процесс исчезновения «Днепра-1».
Я вже й забув що в Динамо є такий гравець, правда він не опорний півзахисник, як зазначено в статті, хоча Ротань використовував його на Олімпіаді як опорного, через нестачу гравців на цю позицію. Ребров свого часу в ДК теж Рибалку використовува як опорника, але а збірній грає з класичними опорниками, а не софт розпасовщиками, тому що такий варіант робочий тільки якщо твоя команда набагато сильніша за суперників з якими грає.
Правильно что без права выкупа!!
Валик ещё нам пригодится
Он и счас каши бы не испортил....