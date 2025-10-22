Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский может ближайшей зимой сменить клубную прописку.

По информации источника, «Полесье» зимой стремится получить нового опорного полузащитника. Одним из главных претендентов на это место является Валентин Рубчинский, это пожелание главного тренера житомирян Руслана Ротаня.

«Динамо» будет готово отпустить игрока только в аренду без права выкупа, так как в будущем рассчитывает на него.

В этом сезоне Рубчинский на поле еще не выходил.

