Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Другие новости
23 декабря 2025, 22:40 | Обновлено 24 декабря 2025, 00:26
3574
13

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

23 декабря 2025, 22:40 | Обновлено 24 декабря 2025, 00:26
3574
13 Comments
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Андрей Павелко

Экс-президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сбежал заграницу. Об этом сообщает Игорь Лаченков.

По информации источника, 50-летний президент УАФ, несмотря на вынесенный ему судом домашний арест, сбежал из Украины. Поспособствовала этом поддельная справка о инвалидности.

Обсуждается вопрос о том, чтобы подать Павелко в поиск в Интерпол.

Андрей Павелко покинул пост президента УАФ из-за обвинений в коррупции, связанных о строительством завода по производству иску́сственных травы Кропивницком. С этим же и связан его арест. Место Павелко 25 января 2024 года занял Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что киевская полиция подозревает Павелко в новом уголовном правонарушении.

По теме:
ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие
Вызов к мечте. Состоялся сбор юных футболисток для сборной Украины WU-15
Исполком УАФ к УЕФА: «Это противоречит фундаментальным ценностям мира»
Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(71)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22 декабря 2025, 23:29 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Футбол | 22 декабря 2025, 23:57 1
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер

Столичный клуб ищет правого защитника

Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
Волейбол | 23.12.2025, 20:05
Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Футбол | 23.12.2025, 22:34
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23.12.2025, 07:00
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
даже смеяться уже нет сил
Ответить
+12
РЛС Рада
в смысле "сбежал" ? спокойно выехал с разрешения действующей власти и органов правопорядка ! интересно разрешил ли бы какой-нибудь диктатор выехать из страны ублюдку укравшему хреналиард денег или посадил бы ублюдка на бутылку ? 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Петро
Шахрай
Ответить
+4
turist86
Ловят? Как поймают, сразу на кол посадить, ето первое дело
Ответить
+2
Dynamo1927
Ну это ещё одна статья уже. Про него можно забыть. 
Уголовная ответственность по статье 358 УК Украины – ограничение или лишение свободы сроком до 5-ти лет. За подделку документов
Ответить
+2
Bulba_sumkin
Ну хоть миндичу не скучно будет там, так далеко от «країни мрій»)) а так-то раздули с самого начала))) 
Ответить
+2
micha(ZAKARPATTJA)
Ну то понятно. То ж не Вася, з 3го під'їзду.
   
Ответить
+1
R1d3r
тцк ловят только обычных работяг
Ответить
0
Voxa Hvedyk

Десятки разів я писав і знову напишу що таких людей не садять у тюрму .
Той хто украв міліони буде спокійно жити закордоном до кінця свого життя в той хто украв яблоко буде платити штраф.
Ответить
0
contr
Зелені дауни дали втекти бо еее беее мееее попросила!
Ответить
0
avk2307
А хто не зміг втекти? є приклади? 
Ответить
-1
Популярные новости
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем