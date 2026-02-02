Барселона и Бавария впереди по голам, забитыми игроками с лавки запасных
Кто из футболистов топ-5 лиг отличился подобным образом больше всего в 2026 году?
Бавария и Барселона возглавляют рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых в 2026 году игроками после выхода на смену во всех турнирах.
В активе каталонцев и мюнхенцев по 6 подобных забитых мячей.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых игроками после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах
- 6 – Барселона
- 6 – Бавария
Вспомним, кто из выходивших на замену игроков отмечался голами за эти клубы в этом году.
Барселона:
- Маркус Рэшфорд – 3 (Реал Сосьедад, Копенгаген, Эльче)
- Данные Ольмо – 2 (Эспаньол, Славия)
- Роберт Левандовски – 1 (Эспаньол)
Бавария:
- Рафаэль Геррейро – 1 (Вольфсбург)
- Леон Горецко – 1 (Вольфсбург)
- Леннарт Карл – 1 (Кельн)
- Майкл Олисе – 1 (РБ Лейпциг)
- Гарри Кейн – 1 (ПСВ)
- Луис Диас – 1 (Гамбург)
Именно Маркус Рэшфорд вместе с Николой Крстовичем из Аталанты лидирует среди игроков топ-5 лиг по количеству голов, забитых после выхода на замену (по 3).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством голов, забитых после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах
- 3 – Маркус Рэшфорд (Барселона)
- 3 – Никола Крстович (Аталанта)
3 - Players from top five European leagues with most goals as substitute in all competitions in calendar year 2026:— OptaJose (@OptaJose) February 2, 2026
3 - MARCUS RASHFORD 🏴
3 - Nikola Krstovic 🇲🇪
6 - Teams with most goals scored by substitute players in 2026:
6 - BARCELONA
6 - Bayern München
Bench. pic.twitter.com/isiXdxSqSf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 1 февраля на Sport.ua
1 февраля определились все полуфиналисты континенталього первенства