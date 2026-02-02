Барселона и Бавария впереди по голам, забитыми игроками с лавки запасных

Бавария и Барселона возглавляют рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых в 2026 году игроками после выхода на смену во всех турнирах.

В активе каталонцев и мюнхенцев по 6 подобных забитых мячей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых игроками после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах

6 – Барселона

6 – Бавария

Вспомним, кто из выходивших на замену игроков отмечался голами за эти клубы в этом году.

Барселона:

Маркус Рэшфорд – 3 (Реал Сосьедад, Копенгаген, Эльче)

Данные Ольмо – 2 (Эспаньол, Славия)

Роберт Левандовски – 1 (Эспаньол)

Бавария:

Рафаэль Геррейро – 1 (Вольфсбург)

Леон Горецко – 1 (Вольфсбург)

Леннарт Карл – 1 (Кельн)

Майкл Олисе – 1 (РБ Лейпциг)

Гарри Кейн – 1 (ПСВ)

Луис Диас – 1 (Гамбург)

Именно Маркус Рэшфорд вместе с Николой Крстовичем из Аталанты лидирует среди игроков топ-5 лиг по количеству голов, забитых после выхода на замену (по 3).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством голов, забитых после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах

3 – Маркус Рэшфорд (Барселона)

3 – Никола Крстович (Аталанта)