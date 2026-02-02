Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона и Бавария впереди по голам, забитыми игроками с лавки запасных
02 февраля 2026, 12:39 | Обновлено 02 февраля 2026, 12:40
Кто из футболистов топ-5 лиг отличился подобным образом больше всего в 2026 году?

Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария и Барселона возглавляют рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых в 2026 году игроками после выхода на смену во всех турнирах.

В активе каталонцев и мюнхенцев по 6 подобных забитых мячей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых игроками после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах

  • 6 – Барселона
  • 6 – Бавария

Вспомним, кто из выходивших на замену игроков отмечался голами за эти клубы в этом году.

Барселона:

  • Маркус Рэшфорд – 3 (Реал Сосьедад, Копенгаген, Эльче)
  • Данные Ольмо – 2 (Эспаньол, Славия)
  • Роберт Левандовски – 1 (Эспаньол)

Бавария:

  • Рафаэль Геррейро – 1 (Вольфсбург)
  • Леон Горецко – 1 (Вольфсбург)
  • Леннарт Карл – 1 (Кельн)
  • Майкл Олисе – 1 (РБ Лейпциг)
  • Гарри Кейн – 1 (ПСВ)
  • Луис Диас – 1 (Гамбург)

Именно Маркус Рэшфорд вместе с Николой Крстовичем из Аталанты лидирует среди игроков топ-5 лиг по количеству голов, забитых после выхода на замену (по 3).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством голов, забитых после выхода на замену в 2026 году во всех турнирах

  • 3 – Маркус Рэшфорд (Барселона)
  • 3 – Никола Крстович (Аталанта)
Кейн и Мбаппе забили, Холанд – нет. Положение в гонке за Золотой бутсой
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассисты за МЮ в сезоне АПЛ
статистика Барселона Бавария Маркус Рэшфорд Дани Ольмо Роберт Левандовски Леон Горецка Майкл Олисе Гарри Кейн Луис Диас
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
