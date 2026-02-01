Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании

Испанский вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит «Сельте» за расторжение арендного соглашения, чтобы отдать 24-летнего футболиста в аренду римлянам.

В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.

Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.