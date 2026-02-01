Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Брайан Сарагоса досрочно покинет Сельту
Испанский вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенский клуб заплатит «Сельте» за расторжение арендного соглашения, чтобы отдать 24-летнего футболиста в аренду римлянам.
В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.
Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.
🚨🟡🔴 AS Roma agree verbal deal to sign Bryan Zaragoza, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
After agreement with the player reported on Saturday, deal now also in place with FC Bayern.
Celta Vigo receive a fee for breaking loan, Bayern agree on loan with buy option clause that could become mandatory. pic.twitter.com/YgRS9QSfN9
