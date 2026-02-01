Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Италия
01 февраля 2026, 22:59 |
298
0

Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании

Брайан Сарагоса досрочно покинет Сельту

01 февраля 2026, 22:59 |
298
0
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса вскоре перейдет в римскую «Рому», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит «Сельте» за расторжение арендного соглашения, чтобы отдать 24-летнего футболиста в аренду римлянам.

В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.

Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.

По теме:
Новости для Миколенко: талант Челси продолжит карьеру в Эвертоне
ВИДЕО. «Аякс имеет свой стиль». Зинченко рассказал о своем трансфере
Есть план трансфера. Испанский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Брайан Сарагоса Рома Рим Сельта Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 09:32 7
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Футбол | 01 февраля 2026, 20:31 0
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко

1 февраля Александр официально подписал контракт с нидерландской командой

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 23:15
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
Биатлон | 01.02.2026, 16:01
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем